L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) participera, pour la quatrième fois consécutive, au Concours africain de procès simulé (CAPS) des Droits de l’homme qui se déroule en Afrique du Sud. Pour cette 30e édition, le Sénégal sera représenté par deux étudiantes de la filière Sciences juridiques et politiques du Pôle sciences économiques, juridiques et de l’administration (SEJA). S’agissant de l’identité des participantes, un communiqué renseigne qu’il s’agit d’Awa Sagnang, étudiante en Master 1 à l’espace numérique ouvert (Eno) de Dakar, et Josiane Preira, inscrite en Licence 1 à l’Eno de Ziguinchor. Ces dernières ont été retenues par le jury de l’UVS pour défendre les couleurs de l’institution, à l’issue de la phase de présélection.

En outre, renseigne le communiqué, la compétition, qui est prévue du 20 au 25 septembre 2021 à l’université de Stellenbosch en Afrique du Sud, a pour thème ‘’La réactivité du système africain des Droits de l’homme à la violence sexuelle et sexiste’’. ‘’Ce concours constitue le plus important rassemblement d’étudiants, d’universitaires et de juges sur le sujet des Droits de l’homme en Afrique. Organisé chaque année, de manière tournante dans une université africaine, il réunit toutes les facultés de Droit du continent, dont les meilleurs étudiants plaident un cas hypothétique sur les Droits de l’homme comme s’ils étaient devant la Cour africaine des Droits de l’homme et des peuples’’, indique-t-on.

...Ce concours vise à préparer de façon continue de nouvelles générations de juristes et leur permette également de développer leur capacité d’argumentation et la prise de parole en public devant un parterre d’experts du droit. Pour cette 30e édition, le document informe que plus de 40 universités africaines seront représentées. ‘’La phase finale de la compétition sera organisée en format hybride, avec des diffusions en streaming des différentes phases : quarts de finale, demi-finales et finale. Plusieurs distinctions seront décernées à l’issue du concours (prix de la meilleure équipe, du meilleur plaideur, du meilleur mémoire, de la meilleure équipe francophone, de la meilleure équipe anglophone et de la meilleure équipe lusophone)’’, renseigne le communiqué. La note indique d’ailleurs que la précédente édition de ce concours a été coorganisée à Dakar, par l’UVS et l’université Cheikh Anta Diop (Ucad), en collaboration avec l’université de Pretoria. Elle s’était, dit-on, toutefois tenue en ligne, en raison de la pandémie liée à la Covid-19.