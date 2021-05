Edouard Mendy vit un véritable conte de fées avec Chelsea. Chômeur, il y a six ans, le portier des Lions est devenu champion d’Europe avec les Blues, suite à leur victoire (1-0) face à Manchester City en finale de la Ligue des champions, samedi dernier.

L’étoile de la Ligue des champions brille dans le ciel bleu de Chelsea. Les Blues ont décroché, ce samedi, la coupe aux grandes oreilles, pour la 2e fois de leur histoire. Durant cette soirée de sacre, un homme y a joué un rôle prépondérant. Il s’agit du portier sénégalais Edouard Mendy. Le portier des Lions s’est encore illustré avec un clean sheet, lors de la victoire (1-0) contre Manchester United. S’exprimant sur le sacre de son équipe, l’ancien sociétaire de Rennes savoure un moment ‘’assez exceptionnel’’. ‘’J’ai l’impression de vivre un rêve éveillé ! Je me suis donné les moyens pour vivre ce genre de matches. Je prends ça comme une récompense pour moi et ma famille, les gens qui étaient présents, quand ça n’allait pas’’, a-t-il déclaré. L’international sénégalais a eu une pensée reconnaissante pour Christophe Lollichon et Petr Cech ‘’qui ont poussé’’ sa signature à Chelsea. ‘’Pour un footballeur, la Ligue des champions, c'est le summum. C'est extraordinaire, quand on sait que le club ne l’a gagnée qu’une seule fois. J’en profite pour remercier Frank Lampard et Jody Morris, on a commencé la saison avec eux.’’

La confirmation

Mendy est arrivé à Stamford Bridge, fin septembre 2020, au moment où Chelsea avait besoin d’un nouveau rempart pour pallier les défaillances de son ancien numéro un, Kepa Arrizabalaga. Le Sénégalais a signé avec le club londonien un contrat de cinq ans, pour 24 millions d’euros. Il n’a pas tardé à s’imposer dans le but des Blues. Ces débuts remarquables en Premiers League n’ont pas laissé insensible son ancien coach, Franck Lampard. L’ancien milieu de terrain anglais avait tenu un discours élogieux à l’endroit de sa nouvelle recrue, en novembre 2020, lors la victoire tranquille du club de Londres sur le terrain de Newcastle (2-0). ‘’Je suis très content de ses débuts et de ce qu’il apporte au groupe. Il a montré son assurance dans le but et c’est ce que nous recherchions, lorsque nous l’avons recruté.’’

Des mois après, l’ancien rémois est devenu le premier choix incontesté, malgré l’arrivé de Thomas Tuchel. Même ce dernier est tombé sous le charme du natif de Montivilliers, en France. ‘’Il n’y a pas assez de mots pour féliciter Édouard Mendy, car, il fait vraiment une saison fantastique. Non seulement, il est passé de la Ligue 1 à la Premier League, mais en plus, il arrivait d'un club qui n'est pas habitué à jouer tous les trois jours. Maintenant, c'est le cas et son niveau de concentration reste incroyablement élevé. On est très heureux de voir Édouard dans cette forme. Il est calme et humble, amical envers les autres. Ce calme se diffuse sur ses défenseurs, pendant les matches’’.

Ballon d’or africain ?

Avec ce sacre, Edouard Mendy devient le 3e Sénégalais à soulever la coupe aux grandes oreilles, après les Reds Salif Diao en 2004-2005 (qui ne faisait pas partie de la feuille de match) et Sadio Mané en 2018-2019. Il est également le deuxième gardien africain à disputer une finale de Ligue des champions. Le premier fut Bruce Grobbelaar avec Liverpool, en 1984 (1-1, victoire 4 tirs au but à 2 contre l'AS Rome) et 1985 (défaite 1-0 face à la Juventus lors de la dramatique finale jouée au Heysel). Et contrairement à son aîné zimbabwéen, le Sénégalais n’a pas encaissé de but en finale. Le portier des Lions a aussi battu des records avec les Blues. Il est le premier gardien de but à réussir neuf clean sheets, lors de sa toute première campagne en Ligue des champions. Mendy rejoint ainsi le cercle restreint des gardiens à avoir atteint ce nombre et ils ne sont que deux. Il s’agit de Santiago Canizares pour Valence, lors de la saison 2000-2001 et Keylor Navas pour le Real Madrid, en 2015-16.

Fort de ces statistiques, l’international sénégalais devient un sérieux client pour succéder à son compatriote, Sadio Mané, au titre de Ballon d’or africain. Reste à savoir ce que les votes vont décider pour lui.

LOUIS GEORGES DIATTA