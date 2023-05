Pour avoir dignement représenter le Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans en remportant le trophée, le président de la République a décidé, hier, d’octroyer une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à tous les joueurs et l’ensemble de la délégation présente en Algérie.

Après les efforts sur le terrain, c’est le moment pour les nouveaux champions d’Afrique cadets de récolter les fruits de leur dur labeur. C’est la raison de leur audience avec le Président Macky Sall, hier au Palais de la République. Celui-ci a décidé de récompenser l’équipe nationale des moins de 17 ans sacrée à la Can de leur catégorie, en Algérie, à la hauteur de ses réalisations. ‘’Vous avez honoré la nation sénégalaise. C’est pourquoi, pour vous dire merci, j’ai décidé de vous allouer, ainsi qu’à chacun de la délégation de la Can U17, 10 millions de francs CFA’’, a déclaré le chef de l’Etat.

Le président Sall a magnifié les performances des cadets sénégalais à la 14e édition de la Can U17, à Alger. ‘’Chers Lionceaux nous avons apprécié votre maturité tactique, votre discipline individuelle et collective, mais surtout votre sens du jeu dans la solidarité. Autant de qualités qui vous ont permis de réaliser un parcours sans faute, gagnant match après match et faisant de chaque partie une finale. Dem ba diekh fi la meuneu yem ! (Vous êtes allés jusqu’au bout, en wolof). Pour toutes ses qualités, le président de la République a voulu donner les vainqueurs de la Can U17 en ‘’exemple’’ à la jeunesse sénégalaise pour qui ils sont devenus ‘’désormais une source d’inspiration’’. ‘’Vous êtes entrez dans l’histoire’’, s’est-il exclamé.

Serigne Saliou Dia, entraineur doublé d’encadreur

Les cadets sénégalais ne se sont pas seulement illustrés en Algérie par leurs qualités sportives. Ils l’ont été par leur comportement plein de civisme et de patriotisme. On les voyait très correctes par leur posture, entonnant l’hymne national du Sénégal avec vaillance et fierté. ‘’Monsieur le Président, au-delà de vous amener des champions sportifs, on vous a amené des champions de la vie. C’est garçons qui ne se sont jamais entrainés sans chanter l’hymne national ; ils ne sont jamais entrés en regroupement sans se raser les têtes. C’est des garçons qui ne sont jamais allés au lit avec leur portable’’, a témoigné leur entraineur, s’adressant au chef de l’Etat.

D’ailleurs, le Président Sall a fait remarquer le ‘’fair-play’’ des Sénégalais consolant leurs adversaires marocains à la fin du match. Il a ainsi adressé ses ‘’remerciements particuliers’’ à Serigne Saliou Dia pour ses ‘’performances’’ et son ‘’coaching gagnant’’ lors de la finale. Mais ‘’surtout, a-t-il salué, pour vos qualités de meneur d’hommes parce que pour réussir en petite catégorie, il faut être à la fois entraineur et encadreur. C’est ce qui prépare les jeunes joueurs à développer leurs compétences sportives en alliant corps sain et esprit sain’’.

Dans son adresse aux joueurs, le Président les a encouragés à poursuivre le travail. ‘’Je vous exhorte surtout à rester concentrer sur vos objectifs futurs avec la même détermination et la même culture de la gagne. Je vous souhaite de devenir de grands professionnels dans les meilleurs championnats et de monter en équipe nationale A pour plus de performances, plus de coupes et bien sûr plus de primes.’’

Macky Sall s’est déjà projeté sur le prochain rendez-vous de l’équipe nationale cadette. Les Lionceaux vont prendre part à la Coupe du monde U17, du 10 novembre au 2 décembre 2023, au Pérou. Il a réitéré sa confiance aux protégés de Serigne Saliou Dia pour ‘’représenter dignement le Sénégal’’.

LOUIS GEORGES DIATTA