G. Sarr a été interpellé par les limiers du commissariat de police de Pikine. Ce manœuvre a été livré à la police pour les faits de viol sur une déficiente mentale.

À Pikine Tally Boumack, une localité de la commune de Pikine-Ouest du département de Pikine en banlieue dakaroise, une affaire de viol sur une déficiente mentale est à la une de tous les sujets de discussion, depuis avant-hier. Le lundi dernier, tôt dans la matinée, le nommé Aliou Th., un enseignant, a conduit et mis à la disposition des limiers du commissariat de police de Pikine un individu pour des faits de viol sur une déficiente mentale. Il s'agit du nommé Gora S., un manœuvre qui a vu le jour en 1970.

Selon nos sources, d’après la déposition de l’enseignant, cette nuit-là, vers 4 h, il a entendu des gémissements et des cris d'une dame. Réveillé par ces hurlements, il est allé à sa fenêtre pour savoir d’où ils provenaient.

À sa grande surprise, il a aperçu le mis en cause entre les jambes d'une dame qui montrait les signes d’une déficience mentale. Il est alors parti à la rescousse de la victime. Mais le présumé violeur, ayant entendu quelqu’un approcher, a voulu prendre la tangente. Mais il n’est pas allé loin. Il a été rattrapé, après une courte course-poursuite par l’enseignant et des voisins également alertés par les cris de la victime.

Toutefois, d’après nos sources, de retour au lieu du viol, ils n’ont pas retrouvé la malade mentale qui avait disparu dans la pénombre. Les recherches n’ont pas permis de mettre la main sur elle.

Dans le souci d’éclaircir cette affaire, le nommé Gora S. a été conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête. Lors de son audition, renseignent nos sources, vu qu’il a senti les carottes cuites, il a reconnu partiellement les faits portés à sa charge. ‘’A ma descente du boulot, j’ai rencontré une malade mentale vers Tally Boumack. Celle-ci m’a demandé de lui trouver à manger. Cependant, lorsque je lui ai acheté des bananes, la déficiente a voulu me forcer à entretenir des rapports sexuels avec elle. Pour m’échapper, je lui ai demandé d'attendre que j’aille uriner et revenir. Ainsi, en ouvrant ma braguette pour uriner, la malade mentale, qui était derrière moi, a crié et ameuté le quartier en disant qu'on est en train de la violer. Et c'est dans ces circonstances que j’ai été interpellé et conduit au poste de police’’, a-t-il confié aux enquêteurs.

D’après nos interlocuteurs, au terme de sa période de garde à vue, il sera présenté, aujourd’hui dans la matinée, au procureur pour viol sur une malade mentale, sauf changement de dernière minute.

CHEIKH THIAM