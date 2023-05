L’administratrice adjointe de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Paloma Adams-Allen, visitera le Sénégal et le Bénin pour rencontrer des représentants des gouvernements nationaux et locaux, des femmes leaders, des représentants de la société civile, des partenaires du secteur privé et des membres du personnel de la mission de l’USAID.

Au cours de sa visite, selon une note parvenue à notre rédaction, l’administratrice adjointe rencontrera des artisans du changement locaux et soulignera les partenariats continus du gouvernement américain dans la région. Pendant son séjour au Sénégal, elle échangera, selon la même source, avec la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur pour réaffirmer l’engagement des États-Unis à soutenir le Sénégal dans ses efforts de développement, notamment pour renforcer la gouvernance démocratique. Elle va rencontrer également des partenaires sénégalais, des bénéficiaires et des femmes chefs d’entreprise pour discuter de leurs objectifs de renforcement des organisations locales, soulignant les efforts plus généraux de l’USAID pour localiser davantage l’aide étrangère des États-Unis.

Au Bénin, elle organisera une table ronde des ONG pour discuter de l’importance du leadership local dans le travail de l’USAID et rendra visite aux agents de santé communautaire engagés dans la prévention du paludisme et de la santé maternelle et infantile. Elle visitera également ses homologues du gouvernement qui mettent en œuvre une nouvelle stratégie nationale pour fournir des services de santé complets par l’entremise d’un réseau de travailleurs communautaires de la santé formés. Au cours de sa visite au Sénégal et au Bénin, l’administratrice adjointe défendra également les piliers clés du programme de réforme de l’USAID, notamment le renforcement de leur main-d’œuvre mondiale, la réduction des obstacles à l’entrée pour les partenaires locaux, la rationalisation des fardeaux bureaucratiques ; la mobilisation du secteur privé pour faire progresser les programmes et appuyer le développement inclusif.