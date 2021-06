Visite Cemga

Le général de division Mohamed Bamba Meguett, Chef d’Etat-major général des armées mauritaniennes, effectuera, à partir de mardi, une visite de travail de quatre jours au Sénégal, a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). A l’invitation du général de corps d’armée Cheikh Wade, Chef d’Etat-major des armées sénégalaises, cette visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal, indique la Dirpa dans un communiqué transmis à l’APS.

Il est prévu le même jour une rencontre avec l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, des honneurs militaires au quartier Dial Diop suivis d’un entretien entre les deux Cemga. Mercredi, il y aura une séance de travail à l’Etat-major général des armées (Emga), une visite à la marine nationale et à l’île de Gorée. Le chef d’Etat-major général des armées mauritaniennes se rendra jeudi à Thiès, à l’Ecole nationale des officiers d’active (Enoa) à partir de 9 h et au Centre d’entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne. Il visitera le musée des Civilisations noires (MCN) de Dakar. La visite de travail du général de division Mohamed Bamba Meguett prendra fin vendredi par une séance de travail à l’Etat-major, une audience avec le ministre des Forces armées, la signature du communiqué conjoint et une plantation d’arbres dans le jardin botanique du quartier Dial Diop.