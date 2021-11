Gros coup de filet des gendarmes de la Brigade de recherches de Faidherbe qui ont mis hors d’état de nuire une bande de cinq personnes qui excellait dans l’escroquerie sur des voitures de luxe. Au total, ils ont fait plus d’une vingtaine de victimes.

Pour répondre à la forte demande de véhicules de luxe de ses clients, le CPS, une structure financière, a mis sur pied le projet ''Cash auto''. Ce projet marchait à merveille jusqu’à un passé récent, quand ses responsables ont commencé à recevoir des récriminations venant de partout. Pour tirer cette affaire au clair, ils ont demandé aux victimes de porter plainte pour que les fautifs puissent être coincés. Eux, aussi, ont porté plainte pour laver leur honneur. Car, rapidement, leurs soupçons se sont portés sur la dame M. A. Sabrina qui fait partie de leurs collaborateurs.

Ainsi, selon nos informations, 19 plaintes ont été déposées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Faidherbe, sans oublier celles qui ont été déposées à la Division des investigations criminelles (Dic). Munis de ces informations, les hommes du major Kandji, le patron de cette entité de la grande maréchaussée, ont mené leurs investigations. Ils sont parvenus à mettre la main sur le cerveau de la bande, M. A. Sabrina dont le degré de culpabilité assez élevé, comme le soupçonnait la structure financière, a rapidement sauté aux yeux.

D’après nos interlocuteurs, dans le cadre du projet ‘’Cash auto’’, Mme Sabrina faisait le tour des différents parkings de véhicules de luxe de Dakar pour leur proposer un protocole d’achat gagnant-gagnant. Elle donnait une avance en liquide ou en chèque pour l’achat de véhicules. Car, selon les clauses des contrats signés, les véhicules ne peuvent faire l'objet d'aucune vente ou de mutation, tant que le paiement n'est pas définitif. En cas de non-respect du délai de paiement fixé entre les deux parties, les véhicules sont simplement restitués aux vendeurs et l'argent donné comme avance devrait être considéré comme le prix de la location.

Mais contre toute attente, renseignent nos sources, Mme Sabrina, qui est rapporteuse d’affaires, parvenait, par on ne sait quelle magie, à se faire délivrer des actes de vente : certains à son nom, d'autres aux noms des nommés El. M. Diop et un certain M. Ndoye. C'est avec ces faux actes de vente qu'elle a réussi à se faire vendre plus de 40 véhicules, au nom de CPS, avant de disparaître dans la nature avec l’argent.

Donc, la dame concluait un contrat d’achat, donnait une avance. Avant cela, elle se faisait confectionner un faux acte de vente pour le compte de CPS. Ainsi, le propriétaire du parking croyait avoir affaire à la structure financière. Ensuite, elle présentait le même acte à l’acheteur. Lorsque ce dernier terminait de payer le reliquat, elle disparaissait avec l’argent qu’elle aurait dû verser à la CPS qui, en réalité, achète le véhicule pour le compte du client.

Ledit client s’étant rendu auprès de CPS pour récupérer son véhicule, on lui disait qu’il n’avait pas fini de payer. En effet, la structure financière dispose d’un parking au centre-ville où sont entreposés les véhicules qui sont achetés et attendent le paiement intégral pour être enlevés.

Donc, dans le cadre de l’enquête, poursuivent nos sources, les responsables de la structure financière ont été convoqués et mis en demeure. Puisqu’ils soupçonnaient déjà la dame, ils l’ont livrée aux enquêteurs.

D’autres membres de la bande sont activement recherchés

Localisée, elle a été appréhendée et auditionnée, avant d’être gardée-à-vue pour les besoins de l’enquête pour les faits d’escroquerie et faux et usage de faux. Son face-à-face avec les hommes du major Kandji a permis de mettre la main sur ses complices. Il s’agit d’El H. M. Diop, P. Tall, M. Ndoye et M. Faye, arrêtés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie et complicité de ses infractions.

Il ressort de l’enquête que P. Tall, banquier de formation, pour faire bénéficier indûment à Mme Sabrina de prêts bancaires, lui a suggéré de trouver des prête-noms et d’introduire les demandes, pour ne pas soulever de doutes. Pour y arriver, elle s'est ainsi attachée les services d’El H. M. Diop et de M. Faye. Le duo jouait, respectivement, le rôle de prête-nom et de faussaire pour obtenir de faux actes de vente des véhicules. C'est avec ces faux que M. Tall parvenait à lui a accorder des prêts bancaires moyennant des commissions sur chaque prêt. Avec l’argent prêté, elle faisait semblant d’agir pour le compte de CPS.

L’on nous signale aussi que d’autres personnes, citées dans cette affaire, ont pris la clef des champs. Elles sont activement recherchées.

Au terme de leur période de garde à vue, la bande à Sabrina a été déférée au parquet le vendredi dernier.

CHEIKH THIAM