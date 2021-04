La brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Guinaw-Rails a mis la main, le 13 avril dernier, sur trois individus (deux personnes ivres à bord d’un taxi et un autre à moto) soupçonnés de vol. Ces derniers ont été pris en possession de marchandises dont ils n’ont pu prouver la provenance licite.

Le bureau des relations publiques de la police informe que c’est de la marchandise d’une grande valeur trouvée à leur domicile (ordinateurs portables, téléphones portables, des sacs à main de valeur, des perruques, tissus de valeur, de nouveaux vêtements et deux motos).

Il se trouve qu’aucun des trois n’est sénégalais. L’enquête suit son cours pour trouver le reste de la bande. Selon une de nos sources, ‘’la bande est dirigée par une femme et les effets et objets proviennent du Port autonome de Dakar. C'est tout un réseau qui a des membres de l’intérieur du port et à la porte de sortie. Après être arrivé à faire sortir les marchandises, c'est un taxi qui circule tard dans la nuit sans plaque d'immatriculation qui passe prendre les bagages pour les déposer chez différents receleurs.