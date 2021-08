Elève en classe de terminale, la candidate au Bac Woudé Bâ a réussi le double pari d’accoucher la nuit et d’aller le matin décrocher son baccalauréat. Récit.

Madame Dansokho, née Woudé Ba à l’état civil, a dû faire de grands sacrifices pour réussir à son examen du baccalauréat. Élève en classe de TL2 au lycée de Maka, elle a passé une très rude année scolaire. Son état de grossesse très avancé en a été la principale raison. Seulement, elle n’a pas baissé les bras. Donnant la priorité à la naissance à son bébé, elle a mené de front ses études. Elle vient d’être récompensée par la réussite à son examen du baccalauréat, dans des conditions qui exigent le respect.

Dans la nuit du vendredi au samedi dernier, vers 1 h du matin, elle a perdu les eaux. Acheminée au poste de Koussanar, l'infirmier a noté quelques complications. Pour ne pas prendre de risques, il l’a référée à Tambacounda pour une meilleure prise en charge. Là-bas, elle a donné naissance à son premier enfant de sexe masculin.

Cet objectif atteint, Woudé a tourné son esprit vers la réussite à son Bac. En effet, le matin, elle devait passer le second tour du baccalauréat. Après s'être concertée avec son mari El Hadj Dansokho, prestataire à la Senelec, le couple a décidé de demander au médecin l'autorisation de sortir de l'hôpital. "Vu que la tension était à la normale et que madame se disait être capable de continuer, je suis allé voir le médecin", narre le mari. L’homme de l’art, notant la volonté de la jeune femme de 21 ans à relever le défi, accepte la requête du couple. Il leur délivre, alors, une autorisation de sortie de l'hôpital. Une voiture de la société où travaille son mari vient les chercher à l'hôpital.

‘’J'ai un beau garçon et j'ai réussi à mon Bac’’

Il était 6 h du matin, quand le couple et l’enfant bien enveloppé, se reposant dans les bras de sa maman, sont sortis de l'hôpital. Direction Koussanar, distante d'une cinquantaine de kilomètres. Madame Dansokho se rend chez elle, fait un brin de toilette, reprend quelques forces, puis fait cap au centre d’examen. À 7 h 30 mn, la candidate se présente pour subir les épreuves du second tour.

Son mari souligne que, pendant toute la nuit du vendredi au samedi, sa femme n'a pas fermé l'œil. Malgré son état de fatigue, elle tient bon. Le premier jour, elle passe l'épreuve fatidique de philosophie. Une matière qui fait partie de ses dominantes et où elle devait engranger le maximum de points. Malgré des douleurs abdominales atroces, elle tient pendant 2 tours d'horloge. Madame Dansokho explique ce courage et cette détermination dont elle a fait montre, durant toute l'année, par le désir de décrocher son Bac, pour aspirer avoir du travail qui lui permettra d’aider son mari et sa famille. "Je voulais réussir", martèle-t-elle. Ayant réussi, haut la main, à décrocher son Bac, elle jubile : ‘’Aujourd’hui, je suis toute comblée’’. dit-elle.

Une belle leçon de courage et d’abnégation donnée par Woudé Bâ. "J'ai réussi doublement et je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai un beau garçon et j'ai réussi à mon Bac", ajoute-t-elle.

Ses camarades et ses professeurs sont tous fiers d’elle. Ils n’ont pas manqué de remercier son mari pour son soutien et son accompagnement.

BOUBACAR AGNA CAMARA (TAMBACOUNDA)