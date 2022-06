You à l’Elysée

Après avoir réussi le Grand Bal de Bercy avec brio, samedi dernier, la star planétaire Youssou Ndour a été hier l'hôte du couple présidentiel français. En effet, l'artiste a célébré la Fête de la musique au niveau de la cour de l'Élysée.

Accompagné de quelques musiciens du Super Étoile, You a joué quelques morceaux devant Monsieur et Madame Macron et un public composé de responsables du gouvernement français et des fans sélectionnés acquis à sa cause.

Vêtu de blanc, l'auteur de "Mole" a conquis le public et ce n'est pas la première dame Brigitte Macron qui esquissait des pas de danse, encore moins son époux Emmanuel Macron qui diront le contraire.

En dehors de Youssou Ndour, de 19 h 30 à minuit, se sont succédé sur scène le chanteur pop britannique Charlie Winston, le duo électro français Synapson et la DJ ukrainienne Xenia pour marquer la 40e édition de la Fête de la musique.

Emmanuel Macron assiste traditionnellement, avec son épouse Brigitte, à cette manifestation dans la cour d'honneur qui offre cette année "un concert inédit réunissant des artistes internationaux aux genres variés".