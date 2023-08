Après une semaine de forte résistance marquée par une ‘’bunkerisation’’ et un ‘’blocus’’ de la ville de Ziguinchor, l’étau se desserre et la ville respire. De nombreuses barricades sont, progressivement, en train d’être levées. Après avoir garé leurs véhicules pour des mesures de sécurité, les taximen reprennent timidement le service, contrairement aux bus de transport interurbain. Mieux, les lourdes et très nombreuses barricades sur les axes routiers entre Bignona et la capitale méridionale ou encore Ziguinchor - Cap Skirring ont toutes été levées.

Toutefois, ce calme plat annonce-t-il de grands orages ? ‘’L’État ne reculera pas. Moi, j’ai pris toutes les mesures pour que mes fils ne sortent pas de la maison ce lundi’’, indique le patron d’une société privée. Selon une source bien informée, les manifestants proches du maire de Ziguinchor ont programmé de mettre le feu ce lundi (aujourd’hui). Pour rappel, la commune de Ziguinchor a encore payé un lourd tribut aux manifestations pro-Sonko. Trois jeunes ont perdu la vie, depuis lundi dernier. Outre les nombreux blessés, une vingtaine de manifestants a été arrêtée.