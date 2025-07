Un atelier national de vulgarisation de la loi sur le statut de l’artiste a été organisé cette semaine afin de permettre aux artistes, professionnels, chercheurs, entre autres, de se familiariser avec les dispositions de cette loi. Cette rencontre de deux jours marque un tournant majeur dans la mise en œuvre de cette loi pionnière et dans l’ambition collective de structurer durablement le secteur culturel et créatif du pays, selon Diatta.

‘’Cette rencontre se veut un cadre important pour informer, former, renforcer et responsabiliser, et s'inscrit également dans notre vision d'une culture au cœur du développement d'une jeunesse créative, responsable, pétrie de talents et bien protégée. Il s’agit de faire des acteurs des relais qualificatifs, capables de porter la loi dans vos propres communautés, d'en expliquer les enjeux, d'accompagner les démarches d'accès aux droits sociaux et de contribuer ainsi à un véritable changement de paradigme’’, a indiqué la ministre Khady Diène Gaye. Elle promet de ne ménager aucun effort pour assurer un suivi minutieux du processus de validation. Selon l’Unesco, la culture mérite une gouvernance fondée sur les droits humains, la justice sociale et la dignité.

Pour l’agence spécialisée des Nations Unies, la reconnaissance des conditions de travail des créateurs et de leur contribution constitue un enjeu majeur pour leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel. Est défini comme artiste, toute personne qui participe, par son interprétation, à la création ou à la recréation d’une œuvre d’art, et qui considère la création artistique comme un élément essentiel de sa vie. Cette personne, reconnue ou en quête de reconnaissance, doit considérer la création artistique comme un élément fondamental de son existence, dans une perspective de développement de l’art et de la culture.