En conseil des ministres aujourd’hui, le Gouvernement a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus.

Une décision qui fait suite au scandale de la pouponnière Keur Yeurmandé qui n’avait aucune autorisation et où sont morts au moins sept bébés dans des conditions affreuses.