Dans un courrier daté du 12 octobre, Cheikh Oumar Anne annonce son absence à l’audition programmée vendredi devant la commission parlementaire chargée d’examiner le programme « Un étudiant, un ordinateur ». Le maire de Ndioum accuse cette instance de manquer d’impartialité et réclame un contrôle étendu à la gestion des autorités actuelles.

La commission d’enquête sur « Un étudiant, un ordinateur » devra compter avec le refus de Cheikh Oumar Anne. Sollicité pour une audition le 16 octobre, le député a fait connaître sa position dans un courrier envoyé au président de la commission. Il y remet en question la crédibilité de la démarche et les garanties d’impartialité offertes par ses membres.

L’ancien ministre soutient que la reddition des comptes perd son sens lorsqu’elle cible uniquement les responsables de l’administration précédente. À ses yeux, les investigations parlementaires risquent alors de servir des affrontements politiques plutôt que la recherche de la vérité. Il revendique une transparence applicable à tous ceux qui ont exercé des responsabilités publiques.

Pour étayer ses critiques, Cheikh Oumar Anne revient sur un incident survenu à l’Assemblée nationale en 2022. Sans préciser son identité, il accuse un membre de la commission d’avoir escaladé les tables de l’hémicycle et arraché l’urne destinée au vote. Il évoque aussi les accusations portées dans le débat public contre l’ancien chef de l’État et des membres du gouvernement, dont il dénonce l’absence de fondement judiciaire.

Des demandes de contrôle visant la majorité

Le parlementaire invite les autorités actuelles à rendre compte de leur propre gestion. Il propose notamment une publication trimestrielle des dépenses de l’Assemblée nationale et des investigations sur les marchés liés à l’achat de ses véhicules.

Son courrier énumère également plusieurs financements dont il demande de retracer l’utilisation. Sont mentionnés les cinq milliards de FCFA prévus pour les victimes des événements de 2021 à 2024, les huit milliards destinés aux populations sinistrées de Bakel, Matam, Podor et des localités voisines, ainsi que les 37 milliards évoqués dans le dossier ASER. Il souhaite aussi des explications sur les 1,7 milliard du fonds JAMM consacré à la paix en Casamance, notamment sur d’éventuelles modifications de leur affectation.

Ces dossiers, qu’il présente comme des « scandales », nourrissent son accusation d’un traitement inégal entre les anciens gouvernants et leurs successeurs.

Les pièces du programme au cœur de sa défense

Sur le dossier des ordinateurs, Cheikh Oumar Anne renvoie les députés aux pièces encadrant le dispositif. L’étude de la convention de partenariat et des mécanismes de mise en œuvre fournirait, affirme-t-il, les éléments nécessaires pour retracer son fonctionnement et les dépenses engagées.

Il récuse cependant l’idée que son absence constituerait une tentative d’échapper à ses responsabilités. L’ancien ministre affirme reconnaître le droit des citoyens à être informés de l’utilisation des ressources publiques. Son refus tient, explique-t-il, aux modalités de cette enquête, qu’il considère incompatibles avec les exigences républicaines dont elle se réclame.

M. DIOP