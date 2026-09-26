L’ancien président Macky Sall dit avoir reçu le soutien renouvelé du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et de son homologue burundais Évariste Ndayishimiye à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Dans une publication sur ses réseaux sociaux vendredi, Macky Sall a remercié les deux chefs d’État pour leur appui. Il s’est également réjoui des échanges qu’il dit avoir eus avec Bassirou Diomaye Faye à New York, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le soutien du Sénégal à la candidature de Macky Sall avait déjà été officiellement annoncé en juillet, à la suite d’une rencontre entre l’ancien chef de l’État et Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République. Dans son message, Macky Sall inscrit ces nouveaux échanges dans la perspective des prochaines échéances liées à la succession du secrétaire général de l’ONU. Il poursuit ainsi sa campagne auprès des États membres en mettant notamment en avant son expérience nationale, africaine et internationale et sa vision du multilatéralisme.