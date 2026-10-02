Pouvez-vous revenir sur l’état d’avancement des négociations pour le démarrage de la phase 2 de Sangomar ?

Nous sommes en train de discuter avec Woodside pour nous accorder sur les modalités de cette phase, notamment en termes d’infrastructures, de quantité de production mais également sur tous les autres aspects financiers et fiscaux. On espère trouver un accord d’ici la fin de l’année. Parallèlement, les études sont en train d’être menées. On espère qu’à l’horizon 2028, on pourra entrer dans cette phase 2, qui va permettre de maintenir le plateau de 100 000 barils jour et éventuellement voir s’il y a des possibilités d’augmenter la production.

Combien de puits sont prévus dans cette phase 2 et quel est le coût de l’investissement ?

Aujourd’hui, on parle de 8 puits supplémentaires qui devraient nous apporter environ 10 millions de barils supplémentaires. Mais c’est en cours d’étude, les choses peuvent donc changer au fur et à mesure. Nous sommes en train de faire les estimations. Tout n’est pas encore stabilisé. Dans les prochains jours, on pourra avoir plus de visibilité sur le coût d’investissement de cette phase 2.

À quand la décision finale d’investissement ?

Nous sommes en train de faire les études. On espère que d’ici le 1er trimestre 2027, on pourra prendre la décision finale d’investissement.