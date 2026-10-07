Les passations de service doivent se dérouler dans « la sobriété la plus stricte ». C’est la consigne donnée aux ministres par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô dans une circulaire datée du 30 septembre 2026. Il leur demande de veiller à son application dans leurs départements ainsi que dans les structures qui en dépendent.

À l’origine de ce rappel, des cérémonies organisées autour des transmissions de fonctions. « Il m’est revenu que, dans certains départements ministériels et autres démembrements de l’État, sont organisées, en marge des passations de service proprement dites, des cérémonies dans une ambiance manifestement démesurée », écrit le chef du gouvernement.

La circulaire ne cite aucun ministère ni aucun événement particulier. Elle distingue toutefois la passation de service elle-même des manifestations qui l’accompagnent et dont le Premier ministre dénonce les excès.

Ahmadou Al Aminou Lô précise agir « sur instruction du Chef de l’État ». Les ministres sont ainsi chargés de faire respecter cette exigence de sobriété, y compris dans les entités rattachées à leurs départements ou placées sous leur tutelle.

Le texte comporte également une mise en garde : « Tout comportement de nature à porter atteinte à l’image de l’État est strictement prohibé. » Sans détailler les comportements visés ni prévoir de sanctions précises, le Premier ministre insiste sur le « respect scrupuleux » de ces prescriptions.