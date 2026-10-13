La 2e journée de la Ligue des champions démarre ce mardi. Le choc de la semaine oppose Manchester City au Paris Saint-Germain, avec Iliman Ndiaye attendu face au champion d’Europe en titre.

La Ligue des champions revient avec la deuxième journée, qui démarre ce mardi. Après un début où les ténors ont quasiment tous tenu leur rang, ce second acte s’annonce palpitant avec des affiches prometteuses. Celle devant opposer Manchester City au Paris Saint-Germain, tenant du titre, ce mercredi, est l’un des plus gros chocs. Les deux équipes ont démarré la compétition de la plus belle des manières. Les Citizens sont allés battre le FC Porto (0-2) sur sa pelouse. Iliman Ndiaye était entré en seconde période à la place de Semenyo (62e). Le PSG, quant à lui, a reçu et étrillé le Slovan Bratislava (6-1).

Malgré la tempête après avoir été déclaré coupable par la Premier League d’avoir enfreint plus de 100 règles financières, City est resté concentré sur son sujet. Dans le choc à Anfield, ce dimanche, face à Liverpool, Iliman Ndiaye et ses coéquipiers ont été imperturbables pour s’imposer devant les Reds (0-3). Paris a également remporté son match en championnat, samedi, contre Le Mans (3-1). Le coach en a profité pour mettre au repos beaucoup de ses cadres. Les deux équipes visent les trois points pour rester dans le haut du tableau.

C’est la même ambition qui anime Bara Sapoko et le Bayern Munich. Vainqueurs face à Bodo/Glimt (5-1), les Bavarois cherchent un deuxième succès d’affilée en déplacement, ce mardi, en Norvège, face au Viking, battu lors de la première journée par Stuttgart (3-1).

Jackson et Assane Diao pour confirmer

Buteurs lors de la première journée avec leurs clubs respectifs, Nicolas Jackson et Assane Diao seront attendus pour confirmer leur bonne entrée en matière. Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, Aston Villa a réussi son retour en Ligue des champions en allant s’imposer sur la pelouse du Club Bruges (2-3). Jackson avait inscrit le troisième but de son équipe. Le Sénégalais a démontré sa bonne forme du moment en inscrivant le but de l’égalisation (1-1) lors du nul face à Everton (2-2), ce week-end. Sa réussite du moment sera très précieuse pour les Villans, qui reçoivent Fenerbahçe ce mercredi. Le club turc est sur une pente ascendante, après avoir enchaîné trois clean sheets consécutifs en championnat. Les deux derniers se sont accompagnés de 11 buts lors de deux larges victoires (0-3 contre Rizespor et 8-0 face à Eyupspor). Les Canaris jaunes ont entamé une série de quatre matchs sans défaite, toutes compétitions confondues (2 v, 2 n), avec un match nul 1-1 contre la Roma lors de la première journée. Mais ce point du nul leur impose de se battre pour décrocher leur première victoire en C1 cette saison et rester au contact du peloton de tête. D’autant plus qu’ils n’ont remporté aucun de leurs huit derniers matchs dans la phase principale de la LDC (3 nuls, 5 défaites).

Pour sa part, Assane Diao et ses coéquipiers ont marqué glorieusement l’histoire de Como en Ligue des champions en enregistrant la toute première victoire du club lors de sa première apparition. Le jeune attaquant sénégalais a, lui aussi, réussi son baptême du feu dans la compétition en inscrivant son premier but en LDC. Auteur d’un début de saison régulier, épargné par les pépins physiques, il sera d’un grand apport pour son équipe lors du déplacement de Como, ce mercredi, aux Pays-Bas, pour affronter le Feyenoord, qui a largement perdu son premier match devant le FC Barcelone (5-1).

Pape Gueye et Jakobs en quête de relance

L’aventure européenne a mal démarré pour Pape Gueye et Ismaïl Jakobs. Le milieu de terrain sénégalais a perdu sa première sortie en Ligue des champions avec Villarreal. Le club espagnol a été battu en déplacement sur le terrain de Dortmund (3-2). La défaite en championnat face au Real Madrid n’arrange pas les choses pour le Sous-marin jaune. Pape Gueye et ses coéquipiers doivent prouver qu’ils sont capables de se relever et d’aller de l’avant malgré la mauvaise passe. Ils étaient sur une série de deux victoires consécutives en Liga. Villarreal essayera de décrocher sa première victoire en C1 lors de la réception de Naples, ce mardi. Le Napoli est également en quête de relance, après sa défaite d’entrée à domicile face à Arsenal (0-1). Le club italien sort d’une belle victoire en championnat contre Frosinone (3-0).

Quant à Jakobs et Galatasaray, ils ont perdu leur première rencontre sur la pelouse du Sporting (3-2). La quête du premier succès ne sera pas du tout une mince affaire. Les Turcs vont faire face à un sacré client, ce mardi, à domicile. Il s’agit du Barça, qui réalise un début de saison impressionnant. Les Catalans ont remporté leurs neuf premiers matchs de la saison. Barcelone se présente comme un adversaire redoutable pour le leader du championnat turc. Le club n’a perdu qu’un seul de ses six derniers matchs de LDC à l’extérieur (3 victoires, 2 nuls).

LOUIS GEORGES DIATTA