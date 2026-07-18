Salimata Badji, Odette Diedhiou, Mamour Guissé et Cheikh Tidiane Diop dévoilent les coulisses d’un métier exigeant, essentiel au succès des concerts et des grands événements culturels.

Les applaudissements, les projecteurs, les artistes acclamés et les scènes parfaitement orchestrées ne sont que la partie visible d’un spectacle. Derrière chaque concert réussi, chaque festival ou représentation artistique se cache une équipe discrète, organisée et constamment en alerte. Au cœur de cette mécanique de précision se trouve le régisseur de spectacles, véritable chef d’orchestre des opérations techniques et logistiques.

Au Sénégal, ce métier reste encore peu connu du grand public, alors même qu’il constitue l’un des piliers de l’industrie culturelle. Pour mieux comprendre cette profession, nous avons rencontré quatre régisseurs engagés : Salimata Badji, régisseuse au Centre culturel Blaise Senghor ; Odette Diedhiou, Mamour Guissé et Cheikh Tidiane Diop, tous trois formés par Amadou Fall Ba à travers Sénégal Talents Campus, une initiative dédiée à la professionnalisation des métiers techniques du spectacle vivant.

Salimata Badji participe également régulièrement aux ateliers de perfectionnement organisés par Amadou Fall Ba à la Maison des Cultures Urbaines, contribuant ainsi à renforcer ses compétences. Ses témoignages révèlent une profession où la rigueur, l’anticipation et la passion sont les véritables moteurs de la réussite.

Salimata Badji et Odette Diedhiou tiennent à rappeler que le travail du régisseur commence bien avant l’ouverture des portes au public. « Beaucoup pensent que le régisseur est seulement derrière une console, alors que notre travail commence plusieurs jours avant l’événement. Nous préparons toute la logistique technique : la scène, le son, les lumières, les horaires, l’accueil des artistes et la coordination des équipes. Pendant le spectacle, nous sommes le lien entre tous les intervenants pour que tout se déroule sans accroc. Après le concert, nous supervisons le démontage du matériel et faisons le bilan de l’événement. Notre mission est de faire en sorte que le public profite du spectacle sans voir tout le travail qui se cache derrière », explique Salimata Badji.

Ces propos illustrent parfaitement la réalité quotidienne d’un métier où rien n’est laissé au hasard. Chaque câble, chaque projecteur, chaque micro, chaque minute du programme est pensé et vérifié afin d’éviter la moindre défaillance.

Pour ces deux professionnelles, exercer la régie en tant que femme a longtemps représenté un défi supplémentaire. « Au début, certaines personnes doutaient de mes capacités uniquement parce que j’étais une femme. On me demandait souvent si j’étais capable de gérer une équipe technique ou de prendre certaines responsabilités. J’ai préféré répondre par le travail, la rigueur et le professionnalisme. Aujourd’hui, les mentalités évoluent, mais il reste encore du chemin à parcourir. J’espère que davantage de jeunes femmes choisiront ce métier, car la compétence n’a pas de genre », affirme Salimata.

L’art de gérer les imprévus

Leur parcours témoigne d’une évolution encourageante dans un univers historiquement masculin. Elles démontrent que les métiers techniques du spectacle sont accessibles à toutes les personnes prêtes à se former et à s’investir pleinement.

L’une des principales qualités d’un régisseur réside dans sa capacité à gérer les imprévus. Une panne technique, un retard d’artiste ou un problème logistique peuvent survenir à tout moment.

« En régie, il faut toujours anticiper. Nous avons des plans B et parfois même des plans C. Si un micro tombe en panne, un autre est prêt. Si un artiste est en retard, nous organisons rapidement le déroulé avec l’équipe. L’essentiel est de garder son calme, de communiquer efficacement et de prendre les bonnes décisions en quelques secondes. Un bon régisseur est celui qui règle les problèmes sans que le public ne s’en rende compte », explique Odette Diedhiou.

Cette capacité d’anticipation constitue l’une des signatures du métier. Plus un spectacle semble fluide, plus le travail invisible des régisseurs a été efficace. Pour réussir dans cette profession, les compétences techniques ne suffisent pas. « Il faut être organisé, réactif, discipliné et savoir travailler sous pression. La maîtrise des techniques de son, de lumière, de scène et de sécurité est indispensable. Mais il faut aussi avoir un bon sens du relationnel, car un régisseur travaille avec des artistes, des techniciens, des producteurs et des organisateurs. Je conseille aux jeunes de se former sérieusement et de multiplier les expériences sur le terrain », souligne Odette.

Aux yeux de ces deux femmes battantes, la formation demeure la clé pour répondre aux exigences grandissantes des spectacles modernes. Elles constatent d’ailleurs une évolution encourageante du secteur au Sénégal.

« Le secteur évolue positivement. On voit de plus en plus de grands événements et les exigences techniques sont de plus en plus élevées. Cependant, il manque encore des formations spécialisées, des équipements modernes et une meilleure reconnaissance du métier. Les régisseurs sont essentiels à la réussite d’un spectacle, mais ils restent souvent dans l’ombre. J’aimerais que notre profession soit davantage valorisée et que les jeunes comprennent que c’est un véritable métier d’avenir dans l’industrie culturelle sénégalaise », déclare Salimata Badji.

La hantise de la panne électrique

Mamour Guissé et Cheikh Tidiane Diop partagent ce constat. Tous deux rappellent que le régisseur est avant tout un coordinateur général. « Le régisseur est le chef d’orchestre de toute la partie technique d’un spectacle. Avant l’événement, je participe aux repérages, j’étudie les besoins des artistes et je coordonne les équipes chargées du son, de la lumière, de la vidéo et de la scène. Le jour J, je veille au respect du planning, j’assure la communication entre les différents intervenants et je m’assure que tout se déroule sans incident. Après le spectacle, je supervise le démontage du matériel et je vérifie que tout est restitué en bon état », souligne Cheikh Tidiane Diop.

Selon lui, la difficulté réside dans la coordination permanente entre les nombreux acteurs d’un événement.

« Le principal défi est de faire travailler ensemble plusieurs équipes qui ont chacune leurs contraintes. Il faut gérer le temps, les imprévus, les demandes de dernière minute des artistes et parfois les difficultés liées à l’électricité, à la météo ou au transport du matériel. Au Sénégal, nous devons souvent faire preuve d’ingéniosité pour trouver rapidement des solutions afin que le public ne remarque aucun problème. »

Les deux régisseurs se souviennent notamment d’un concert marqué par une panne électrique. « Lors d’un grand concert à Dakar, une panne électrique a interrompu le spectacle pendant quelques minutes. Heureusement, nous avons pu régler le problème deux minutes plus tard. Nous avons gardé le contact avec les artistes et les organisateurs afin d’éviter la panique. Le spectacle a repris rapidement et le public a apprécié notre réactivité », soulignent-ils.

Au-delà de la gestion humaine, les nouvelles technologies transforment également le métier. « Aujourd’hui, nous utilisons des consoles numériques, des logiciels de programmation pour les éclairages, des systèmes audios plus performants et des écrans LED. Le métier demande donc une formation continue. Un régisseur doit rester à jour sur les nouvelles technologies tout en conservant une bonne capacité d’organisation et de gestion humaine », explique Mamour Guissé.

Ils concluent en rappelant les qualités essentielles de cette profession. « Il faut être organisé, rigoureux, réactif et capable de garder son calme sous pression. Il faut également savoir communiquer avec des équipes très diverses, avoir des connaissances techniques solides et aimer le travail d’équipe. Enfin, la passion est essentielle, car les horaires sont exigeants et chaque spectacle représente un nouveau défi à relever. »

À travers les parcours de Salimata Badji, Odette Diedhiou, Mamour Guissé et Cheikh Tidiane Diop se dessine une nouvelle génération de régisseurs déterminés à professionnaliser davantage le secteur culturel sénégalais. Leur formation auprès d’Amadou Fall Ba, à Sénégal Talents Campus, illustre l’importance de transmettre les savoir-faire techniques indispensables au développement de l’industrie du spectacle vivant.

Dans un pays où les concerts, festivals et manifestations culturelles connaissent un essor constant, ces femmes et ces hommes rappellent que la réussite d’un événement ne repose pas uniquement sur le talent des artistes, mais aussi sur le professionnalisme de celles et ceux qui travaillent dans l’ombre.

Le rideau tombe, les projecteurs s’éteignent et le public repart avec des souvenirs inoubliables. Derrière cette réussite se cache souvent un régisseur qui, sans jamais chercher la lumière, a permis au spectacle de tenir toutes ses promesses.

FATOU BA