La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a procédé hier, à Fatick, au lancement officiel d’un programme national de distribution de 750 moulins à céréales destinés aux femmes transformatrices. Cette initiative, portée par la Fondation Sénégal Solidarité, selon la RTS, vise à renforcer l’autonomisation économique des femmes à travers tout le pays en leur offrant des équipements modernes capables d’améliorer leur productivité et leurs revenus.

Pour cette première phase, 53 moulins à céréales ont été remis à des groupements d’intérêt économique (GIE) de la région de Fatick, en présence de la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, ainsi que des autorités administratives et locales. Prenant la parole, la Première Dame a souligné la portée sociale et économique de cette action.

« Cette importante action sociale et économique vise à renforcer les capacités des organisations communautaires, particulièrement celles des femmes, en leur offrant des outils de travail favorisant le développement d’activités génératrices de revenus », a-t-elle déclaré. Elle a salué le courage et l’engagement des femmes rencontrées à Fatick, qu’elle considère comme des actrices essentielles de l’économie locale.

Au-delà de la remise d’équipements, la Fondation Sénégal Solidarité entend accompagner les bénéficiaires dans le développement de nouvelles activités économiques, notamment la transformation des produits locaux et la saponification. Marie Khone Faye a également annoncé sa volonté de soutenir davantage les femmes à travers des programmes d’éducation financière et d’accompagnement à l’accès au financement afin de consolider leurs activités entrepreneuriales.