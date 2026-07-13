À chaque annonce de pluie, c'est le même scénario qui se répète dans les quartiers inondables de Saint-Louis. À Pikine, où vit plus du tiers de la population de la commune, les habitants redoutent un nouvel hivernage sous les eaux. Malgré les multiples visites officielles, les promesses gouvernementales et les programmes d'assainissement, les populations continuent de vivre dans la peur et dénoncent un abandon de l'État.

À Saint-Louis, les premiers nuages de l'hivernage ne sont jamais accueillis avec soulagement. Ils réveillent plutôt un vieux traumatisme. Dans les quartiers de Sor et de la banlieue, les populations savent qu'une pluie abondante peut suffire à transformer les rues en mares, les maisons en îlots et le quotidien en véritable parcours du combattant.

Ville d'eau, ceinturée par le fleuve Sénégal et exposée aux aléas climatiques, l'ancienne capitale de l'AOF reste l'une des villes les plus vulnérables aux inondations. Des quartiers comme Diamaguène, Darou, Médina Courses, Diaminar, Guinaw Rail, Khar Yalla, Misrah et surtout Pikine vivent chaque année le même cauchemar. Les habitants scrutent le ciel avec inquiétude et implorent le ciel pour que les fortes précipitations leur épargnent un nouveau drame. Pour eux, l'hivernage n'est plus une simple saison. C'est une épreuve.

Au cœur de cette détresse se trouve Pikine. Avec plus d'un tiers de la population de la commune de Saint-Louis, ce quartier concentre à lui seul les plus grandes difficultés d'assainissement de la ville. Caniveaux obstrués, conduites cassées, eaux usées stagnantes, chaussées défoncées et odeurs pestilentielles composent le décor. À la moindre pluie, plusieurs axes deviennent impraticables et les eaux envahissent concessions et commerces.

Pikine, symbole de l’échec des politiques publiques

Le paradoxe est d'autant plus grand que Pikine figurait parmi les quartiers concernés par le Programme national d'assainissement des dix villes, inscrit dans le Plan décennal de lutte contre les inondations. Un projet présenté comme une réponse durable aux souffrances des populations. Mais sur le terrain, le constat est amer. Les travaux engagés n'ont jamais été achevés. Pire, selon les habitants, certains chantiers inachevés ont aggravé la situation en détériorant les routes et en perturbant davantage l'écoulement naturel des eaux.

L'exaspération est palpable chez Baye Khaly Sall, président de l'association Cadre de vie, qui œuvre pour l'amélioration du cadre de vie à Pikine. « Depuis des décennies, chaque hivernage est un calvaire. Les autorités viennent chaque année nous promettre des solutions, mais une fois les pluies installées, elles disparaissent. Rien ne change. » Pour lui, les populations avaient pourtant cru au Programme d'assainissement des dix villes. « Nous pensions enfin sortir de cette situation. Malheureusement, les travaux n'ont jamais été terminés. Aujourd'hui, ils ont créé plus de problèmes qu'ils n'en ont résolus. Les routes sont détruites, les canalisations sont obstruées et les inondations continuent de nous menacer. »

Le responsable associatif pointe également ce qu'il considère comme une absence de volonté politique. « Nous en avons assez des ballets de ministres et de directeurs généraux. Amadou Ba est venu lorsqu'il était Premier ministre. Ousmane Sonko est également passé ici au début du nouveau régime. Tous nous ont fait des promesses. Mais les populations de Pikine continuent de vivre les mêmes souffrances. À nos yeux, il y a un véritable manque de volonté politique.

Face aux lenteurs des pouvoirs publics, les populations ont choisi de ne plus attendre. À l'approche de chaque hivernage, les jeunes multiplient les opérations de nettoiement et de curage des canaux afin de faciliter l'écoulement des eaux.

Des populations contraintes de s'organiser

Des comités de veille sont installés dans plusieurs secteurs du quartier. Grâce à des contributions volontaires des habitants et à l'appui de quelques bonnes volontés, plusieurs motopompes ont été acquises pour évacuer les eaux stagnantes dès les premières pluies. Les familles cotisent régulièrement afin de financer l'achat du carburant nécessaire au fonctionnement des machines. Une solidarité devenue indispensable pour tenter de limiter les dégâts.

Ce même dispositif citoyen est progressivement reproduit dans plusieurs autres quartiers inondables de Saint-Louis.

En visite de pré-hivernage à Saint-Louis, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Seni Diène, a tenu à rappeler que la capitale du Nord dispose de l'un des réseaux d'assainissement les plus développés du pays. Selon lui, la ville compte près de 120 kilomètres de conduites d'eaux usées, desservies par huit stations de pompage, auxquels s'ajoutent environ 40 kilomètres de réseau d'évacuation des eaux pluviales et une quinzaine de stations de pompage. Mais le responsable reconnaît que ces équipements ne suffisent pas à éliminer tous les risques.

Le quartier de Pikine présente en effet des contraintes naturelles importantes. Situé quasiment au niveau de la mer, il évacue difficilement les eaux vers le fleuve Sénégal. Cette faible déclivité complique considérablement le drainage et nécessite des systèmes de pompage permanents ainsi qu'un entretien régulier des ouvrages existants.

Sur le terrain, les populations disent mesurer les efforts déployés chaque année par les équipes régionales de l'ONAS et les sapeurs-pompiers. Mais ces interventions restent essentiellement curatives.

Entre inquiétude et résignation

À Pikine, les populations réclament désormais des investissements structurants capables de mettre définitivement fin aux inondations qui rythment leur quotidien depuis plusieurs décennies. Alors que les effets du changement climatique rendent les épisodes pluvieux de plus en plus intenses, beaucoup estiment que le temps des diagnostics est révolu.

C’est le même sentiment de désolation qui est partagé dans d’autres quartiers comme Khar Yalla. Pour le collectif des jeunes engagés de la localité, il est regrettable que, malgré les expériences des années précédentes, aucune disposition efficace n'ait été prise pour protéger des milliers de familles à d'importants risques matériels, sanitaires et sociaux. « Rien n’a bougé. Le quartier est toujours au même stade de vulnérabilité aux inondations. Les promesses sont toujours restées lettre morte. Chaque hivernage, les populations vivent dans l'angoisse, mais malheureusement, nous ne constatons toujours pas de mesures concrètes de prévention ni de réalisations capables de protéger les populations. La prévention coûte toujours moins cher que la gestion des catastrophes. Il est temps de poser des actes concrets pour préserver les biens, les habitations et, surtout, les vies humaines », a rappelé Saër Mbaye.

Avant d’ajouter que Khar Yalla mérite une véritable politique de prévention des inondations, et non des interventions d'urgence répétitives après chaque forte pluie. En attendant les solutions promises, les familles continuent de lever les yeux vers le ciel avec appréhension. À Saint-Louis, surtout à Pikine, l'arrivée des premières pluies ne signifie pas seulement le début de l'hivernage. Elle annonce, pour beaucoup, un nouveau combat contre les eaux, dans l'espoir de ne pas revivre le même cauchemar.

IBRAHIIMA BOCAR SENE (SAINT LOUIS)