Le président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a réaffirmé son intention d’exercer son mandat jusqu’à son terme, malgré les réclamations d’une assemblée générale élective anticipée par le « Collectif des clubs majoritaires ». Me Ababacar Ngom appelle la famille du judo à l’unité.

Le président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a invité toute la famille des judokas à faire front commun pour relever les défis. Ababacar Ngom a lancé cet appel, hier, face à la presse. Selon lui, il faut transformer les divergences en opportunité. Car, pour lui, « il ne peut y avoir de succès durable que dans l’unité ».

Ces propos du président de la FSJDA vont à l’endroit des frondeurs réunis dans le cadre du « Collectif des clubs majoritaires ». Ces derniers réclament la tenue d’une assemblée générale élective anticipée au motif que l’actuel président gère l’instance en solo et de façon opaque.

Lors d’une conférence de presse organisée au mois d’avril dernier, Cheikh Sadibou Ndiaye, Abdou Karim Seck et leurs camarades ont soutenu avoir obtenu, par l’adoption d’une résolution, la tenue d’une assemblée générale élective anticipée. Le vote, organisé le 31 janvier dernier, a abouti à 34 voix pour l’AG anticipée et 17 contre, selon leurs explications. Ainsi, ils ont déclaré que l’assemblée générale devait se tenir au plus tard le 5 mars 2026.

À leur grand dam, cela ne s’est pas fait. Mais les fédéraux sont convaincus que leur grief manque de fondement statutaire, de légitimité représentative et n’a aucun effet juridique. « Nous avons démontré qu’ils se trompent. Ce groupe a profité de cette assemblée générale pour mettre une résolution qui n’avait pas lieu d’être. Ils ont fait un forcing en disant qu’ils sont majoritaires. Mais être majoritaires à l’assemblée générale d’information n’a rien à voir avec une assemblée générale où l’on décide du mandat du président et de ses élections. Si l’on se réfère aux statuts, il est clair que pour que l’on puisse écourter le mandat du président, ce sont les deux tiers du comité exécutif qui doivent le réclamer ou, par exemple, dans le cas où la moitié des clubs affiliés, plus un, le demandent », a expliqué Me Ngom.

Pour continuer à mettre la pression sur le président, le « Comité des clubs majoritaires » menace de boycotter les activités de la fédération en retenant ses athlètes. Soucieux de la transmission du judo à la jeunesse, Ababacar Ngom a invité le collectif à mesurer les conséquences de ses actes sur les futures générations. « En boycottant ces activités, ils ne savent pas que, pour des raisons personnelles, ils sont en train de tuer une génération. Ils sont en train d’éliminer de leur propre chef une génération sur laquelle nous avons misé. Du jour au lendemain, pour des raisons personnelles, pour la soif du pouvoir, vous éliminez ces gosses », a-t-il fustigé.

Malgré leur acte de défiance, le président de la FSJDA compte œuvrer pour un retour à de meilleurs sentiments. « Je pense que le travail de la fédération, c’est de rassembler toute cette famille-là qui est la nôtre. Comme on dit, on est là pour le judo. Moi, je rappelle encore, d’une manière très solennelle, au nom de la fédération de judo, au nom des athlètes, au nom de toute la famille, que le Sénégal mérite, au soir des Jeux olympiques de la jeunesse, d’écouter l’hymne national sur le grand podium. »

AG reportée en février 2027

Élu président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées en septembre 2022, Me Ababacar Ngom a remplacé Babacar Wade, qui a dirigé l’instance pendant huit ans, de 2014 à 2022. Son mandat doit prendre fin en septembre 2026. Le directeur en chef de l’Arbitrage du judo africain au sein de l’Union africaine de judo (UAJ) entend exercer son mandat à la tête du judo sénégalais jusqu’au terme de son mandat. « Dans deux mois, en septembre, ce sera la fin du mandat. Mais pour l’instant, nous voulons aller jusqu’au terme de notre mandat. »

À en croire Me Ngom, le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) est favorable à son maintien jusqu’en 2027. « Je tiens à féliciter même le Comité olympique sénégalais qui a vu que gérer les Jeux olympiques (JOJ 2026), c’est du sérieux. Et de dire qu’ils vont repousser l’assemblée générale en février 2027. Le Comité olympique, vraiment, c’est notre miroir, c’est la fédération des fédérations. Reste à savoir si la tutelle va valider cette position du CNOSS. »

LOUIS GEORGES DIATTA