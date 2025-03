Économies africaines résilientes 

Le classement est destiné à aider les entreprises à évaluer les risques encourus lorsqu’elles décident de s’implanter, de commercialiser leurs produits ou de s’approvisionner dans d’autres pays. Il évalue 130 pays et territoires, selon une large série de critères, allant du niveau de productivité à celui de la corruption, en passant par l’exposition aux événements météorologiques extrêmes. D'après le classement, le Botswana, Maurice et l’Afrique du Sud sont les économies les plus résilientes en Afrique, cette année, selon l’indice FM ResilienceIndex 2025 publié par l’assureur mutualiste américain FM (ex-FM Global) et parcouru par l’agence Ecofin. Le Sénégal occupe la 15e place et la 99e au niveau mondial.

Dans la sous-région ouest-africaine, seuls la Côte d’Ivoire (9e) et le Ghana (6e) ont fait mieux. L’indice combine 18 indicateurs de résilience physiques et macro-économiques, dont l’exposition aux cyber-risques, l’exposition au risque climatique, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre, le stress hydrique, le risque politique, la lutte contre la corruption, la productivité et l’inflation. Pour chaque indicateur, les pays et territoires étudiés sont notés sur une échelle allant de 0 à 100 points.

Les scores des 18 indicateurs sont ensuite combinés sans pondération pour former l’indice. Plus le score se rapproche de 100 points, plus le pays est considéré comme résilient. L’indice vise à aider les entreprises à analyser les facteurs de risque émergents lorsqu’elles prennent des décisions stratégiques liées à l’implantation de nouveaux sites ou encore la sélection des fournisseurs, l’évaluation des chaînes d’approvisionnement existantes et l’identification des clients potentiellement vulnérables. D’après FM, “un site implanté dans les 50 pays en tête de l’indice de résilience” se relève d’un sinistre “en moyenne 30 % plus rapidement qu’un site implanté dans un autre pays”.

...Champion africain de la résilience, le Botswana occupe, selon l’agence Ecofin, le 55e rang mondial avec un score de 63,9 points, grâce notamment à une inflation maîtrisée, un risque politique minime, de faibles émissions de gaz à effet de serre et une faible exposition aux tremblements de terre. La République de Maurice (59e rang mondial) occupe la 2e marche du podium à l’échelle africaine, devant l’Afrique du Sud (64e rang mondial), le Rwanda (69e), le Maroc (70e), le Ghana (72e), l’Égypte (74e), la Tunisie (75e) et la Côte d’Ivoire (88e), alors que la Namibie (89erang mondial) ferme le top 10 africain.

Le FM Resilience Index 2025 révèle, par ailleurs, que trois pays africains ont enregistré les plus fortes progressions entre 2021 et 2025 : le Ghana (+17 places), le Nigeria (+10 places) et le Rwanda (+8 places). À l’échelle mondiale, le Danemark, classé pays le plus résilient en 2024, conserve sa 1re place en 2025, grâce à son solide système éducatif, à sa productivité élevée et à ses progrès en matière de cybersécurité. Viennent ensuite le Luxembourg, la Norvège, la Suisse et Singapour.

Le Canada, la Chine, l’Inde et les États-Unis sont chacun subdivisés en trois régions, car ces pays sont exposés à différents risques naturels (vent, inondation, tremblement de terre, par exemple) en raison de leur étendue géographique.