La 3e édition du Concours régional de récital du Coran a été organisée, le premier samedi du mois béni de ramadan, à la Promenade des Thiessois.

Clôturée le 8 mars 2025, la 3e édition du Concours régional de récital du Coran a marqué un tournant important grâce à l'engagement d'El Hadj Mor Guèye Sope Naby, promoteur immobilier. Ce dernier a affirmé une nouvelle fois son soutien indéfectible à la cause de l'enseignement du Coran, en allouant 30 millions F CFA pour l'édition de 2026. Il réaffirme sa conviction que les jeunes doivent être encouragés et soutenus dans leur apprentissage du Saint Coran.

Pour cette édition, le prix du concours, estimé à 20 millions F CFA, a permis à tous les participants et aux écoles coraniques de recevoir une récompense. Les lauréats de cette édition ont été récompensés de manière significative, soulignant l’importance de cette initiative dans la valorisation des talents. Les prix allaient de 500 000 à 5 000 000 F CFA. Le jeune Babacar Sylla, sacré grand gagnant, a remporté le prix ultime de 5 000 000 F CFA ainsi qu'un package VIP pour un pèlerinage aux Lieux saints de l’islam, généreusement offert par le président de l’Association des promoteurs immobiliers.

À cette occasion, Mor Guèye Sope Naby a remercié le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko qui mettent tout en œuvre pour créer un environnement des affaires favorable à l’investissement. Il a également réitéré toute sa disponibilité à travailler avec le gouvernement dans son projet de mise en œuvre du Référentiel Sénégal 2050.

Conduisant la délégation gouvernementale, Birame Soulèye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a salué le dynamisme de Mor Guèye Sope Naby qui contribue au rayonnement de l’islam. Il a noté que l’islam est un modèle achevé qui façonne des fidèles justes, intègres et droits. Pour lui, l’organisation de telles manifestations religieuses s'inscrit dans cette dynamique de promotion d’une société juste et équitable.

Plaçant l’événement dans le contexte du 8 mars, le ministre de l’Énergie a salué le leadership des femmes. Il a noté que Sokhna Khadidja, épouse du Prophète Mouhamed (PSL), est la première femme cheffe d’entreprise. Il a révélé que l’islam est donc la première religion à encourager la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Il a rendu hommage aux femmes du Sénégal, rappelant la volonté du président de la République de bâtir un Sénégal souverain, un peuple adossé à des valeurs de civisme et respectueux des cultes.

Dans la même veine, Dr Babacar Diop, maire de Thiès, a rappelé que l’islam recommande la fraternité et la solidarité en faveur des couches vulnérables. Évoquant des versets du Coran, il a noté que notre Créateur nous recommande d’agir pour le bien-être des populations.

Cette troisième édition du concours a non seulement permis de célébrer les talents émergents du récital du Coran, mais elle a également contribué à renforcer les liens entre les communautés, tout en promouvant des valeurs fondamentales de l’islam. L'engagement d'El Hadj Mor Guèye Sope Naby, tant sur le plan financier que social, promet de faire du Concours régional de récital de Coran un événement de plus en plus important dans le paysage culturel et religieux sénégalais.

Ndeye Diallo (Thiès)