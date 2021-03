Dans le cadre de son plan de riposte contre l’épidémie de Covid-19, le ministère de l’Education nationale a lancé hier, le programme de cantines scolaires financé à hauteur de 552 millions de F CFA par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), exécuté par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre avec l’appui du Programme alimentaire mondial (Pam). L’objectif de ce programme de cantines scolaires est de mettre en place des services de cantine dans les écoles publiques des zones rurales et péri-urbaines les plus défavorisées et impactées par la Covid-19.

Ce programme de cantines scolaires s’inscrit également en cohérence avec le Programme présidentiel de cantines scolaires (PPCS). Le programme cible près de 107 000 élèves scolarisés dans 637 écoles élémentaires. Les écoles sont réparties au sein de 23 inspections de l’éducation et de la formation (IEF) des régions de Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.