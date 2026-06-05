Au-delà des infrastructures, Wade c’est aussi des investissements rarement égalés sur la femme et sur le capital humain.

Chez le président Abdoulaye Wade, la pauvreté n’a jamais été un frein aux ambitions. Il a très vite misé sur l’éducation avec des investissements significatifs. Les cases des tout petits en sont une des illustrations les plus parfaites.

Dans le même sillage, l’ancien président de l’assemblée nationale, son compagnon Pape Diop a mis en exergue la foi de Wade en l’éducation et la formation. “Dès son arrivée au pouvoir, il a doublé la bourse de tous les étudiants, doter le Sénégal d’infrastructures écolières de proximité, il a construit beaucoup de lycées, beaucoup de collèges pour permettre aux Sénégalais des zones rurales de bénéficier des mêmes avantages que les sénégalais des zones urbaines”, a-t-il témoigné.

Le président des femmes

La représentante de la société civile a pour sa part souligné les dynamiques de coconstruction et d’inclusion sous Wade. L’un des exemples les plus éloquents est la loi sur la parité. Pour elle, l’engagement du patriarche en faveur des femmes n’est pas une posture conjoncturelle. Il aura permis aux femmes d’accéder aux plus hautes fonctions de la République. Elle a donné l’exemple de Mame Madior Boye, première femme PM, Mireille Ndiaye première femme présidente du Conseil constitutionnel, mais également et surtout une représentation substantielle au sein des institutions et jamais atteint depuis son départ. En 2010, c’était 29% de femmes au gouvernement, 40% au sénat, 43% au Conseil économique et social….

En 2007, il y a eu la formation d’un contingent inaugural de 50 femmes au sein de la gendarmerie ; le recrutement de 300 femmes militaires de rang dans les forces armées en 2008…

Pour sa part, Baidy Agne qui s’est exprimé au nom du secteur privé a axé son propos sur le patriotisme économique de l’ancien président. “C’était un homme qui respectait le privé, qui aimait le privé, qui croyait en l’investissement privé. Il a fait de très grandes choses pour le pays : c’est avec lui que le pays a commencé à se transformer, c’est avec lui que le Président a commencé à voyager avec le secteur privé…. Il a été un des meilleurs présidents que le Sénégal ait connu, un des meilleurs hommes politiques que l’Afrique ait connu, un des meilleurs que le monde ait connu.”