Publié le 5 Jun 2026 - 17:26
ÉDUCATION FEMMES  

Un legs difficilement égalable 

 

Au-delà des infrastructures, Wade c’est aussi des investissements rarement égalés sur la femme et sur le capital humain.

 

Chez le président Abdoulaye Wade, la pauvreté n’a jamais été un frein aux ambitions. Il a très vite misé sur l’éducation avec des investissements significatifs. Les cases des tout petits en sont une des illustrations les plus parfaites.

Dans le même sillage, l’ancien président de l’assemblée nationale, son compagnon Pape Diop a mis en exergue la foi de Wade en l’éducation et la formation. “Dès son arrivée au pouvoir, il a doublé la bourse de tous les étudiants, doter le Sénégal d’infrastructures écolières de proximité, il a construit beaucoup de lycées, beaucoup de collèges pour permettre aux  Sénégalais des zones rurales de bénéficier des mêmes avantages que les sénégalais des zones urbaines”, a-t-il témoigné.

Le président des femmes

La représentante de la société civile a pour sa part souligné les dynamiques de coconstruction et d’inclusion sous Wade. L’un des exemples les plus éloquents est la loi sur la parité. Pour elle, l’engagement du patriarche en faveur des femmes n’est pas une posture conjoncturelle. Il aura permis aux femmes d’accéder aux plus hautes fonctions de la République. Elle a donné l’exemple de Mame Madior Boye, première femme PM, Mireille Ndiaye première femme présidente du Conseil constitutionnel, mais également et surtout une représentation substantielle au sein des institutions et jamais atteint depuis son départ. En 2010, c’était 29% de femmes au gouvernement, 40% au sénat, 43% au Conseil économique et social….

En 2007, il y a eu la formation d’un contingent inaugural de 50 femmes au sein de la gendarmerie ; le recrutement de 300 femmes militaires de rang dans les forces armées en 2008…

Pour sa part, Baidy Agne qui s’est exprimé au nom du secteur privé a axé son propos sur le patriotisme économique de l’ancien président. “C’était un homme qui respectait le privé, qui aimait le privé, qui croyait en l’investissement privé. Il a fait de très grandes choses pour le pays : c’est avec lui que le pays a commencé à se transformer, c’est avec lui  que le Président a commencé à voyager avec le secteur privé…. Il a été un des meilleurs présidents que le Sénégal ait connu, un des meilleurs hommes politiques que l’Afrique ait connu, un des meilleurs que le monde ait connu.”

Section: 
politique
CRISE AU SOMMET DE L’ÉTAT : L’APR dénonce “l’échec du projet Pastef” et appelle à une mobilisation générale
SINDIELY WADE : La passion du Sénégal
ABDOULAYE WADE : Un patrimoine africain vivant
APRÈS SA RECONDUCTION DANS LE GOUVERNEMENT : Moussa Bala Fofana quitte Pastef et revendique un choix dicté par « le devoir »
PROFIL - MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE Idrissa Samb tourne le dos à Sonko pour Diomaye
ÉLECTION D'OUSMANE SONKO À L'ASSEMBLÉE NATIONALE Le FDR réclame l'annulation de son mandat de député
FACE AUX ATTAQUES DE SONKO : Aldiouma Sow en bouclier de Diomaye
RESTRUCTURATION-BAISSE DES SUBVENTIONS Sonko file la patate chaude à Diomaye
SAINT-LOUIS : MOUVEMENT ÉPAULE CONTRE ÉPAULE : La coalition Diomaye Président élargit ses bases
LES INITIATEURS DE “DUNDAL PS” DÉNONCENT UNE DÉRIVE DICTATORIALE ET SONNENT LA MOBILISATION Le Parti socialiste en ébullition
REMANIEMENT : La feuille de route de Diomaye 2
OUSMANE SONKO FUSTIGE DIOMAYE FAYE ET ACTE LE DIVORCE TOTAL : La rupture fratricide
RUPTURE ENTRE DIOMAYE ET PASTEF : Une vague de démissions secoue l'administration
Représentation des femmes dans le gouvernement
RÉINTÉGRATION ET ÉLECTION D'OUSMANE SONKO AU PERCHOIR : L’opposition saisit le Conseil constitutionnel
APRÈS LES NÉGOCIATIONS AVORTÉES AVEC PASTEF : Le gouvernement de la rupture
GOUVERNEMENT AL AMINOU LÔ - DÉCRET N° 2026-1130 DU 1ER JUIN 2026 : Les nouveaux visages d’une équipe sans le Pastef
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO : Le Général Birame Diop, le choix de Diomaye Faye
FORMATION GOUVERNEMENT : Entre continuité et incertitudes
AL AMINOU LO : La surprise du chef