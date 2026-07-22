L’école élémentaire El Hadji Ahmadou Lamine Dia de Mbeuleukhé devrait connaître des travaux de rénovation. Une initiative dans ce sens a été lancée, lundi 20 juillet, par la plateforme citoyenne Mbeuleukhé Ca Kanam, en partenariat avec la mairie. L’établissement, qui célèbre cette année ses 70 ans d’existence, conserve encore une grande partie de ses infrastructures d’origine, selon le maire de la commune, Aliou Dia. Les travaux envisagés doivent permettre de réhabiliter les locaux et d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves. Le coût global de l’opération, la nature précise des travaux et le calendrier de leur réalisation n’ont pas encore été communiqués.

Une campagne de mobilisation financière a toutefois été ouverte auprès des anciens élèves, des ressortissants de Mbeuleukhé et des autres contributeurs. La plateforme Mbeuleukhé Ca Kanam a versé un million de francs CFA pour lancer la collecte. Le maire Aliou Dia, lui-même ancien élève de l’établissement, a apporté une contribution supplémentaire de 500 000 francs CFA. Au total, une première enveloppe de 1,5 million de francs CFA a ainsi été mobilisée. Président de la plateforme et ancien pensionnaire de l’école, Abdou Diaw a invité les anciens élèves à participer au financement de la rénovation de l’établissement.

Journaliste économique et enseignant-chercheur au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), il estime que ceux qui ont fréquenté l’école doivent contribuer à l’amélioration de son cadre. L’inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Linguère, Mamadou Barry, a également appelé à une mobilisation communautaire. Il a rappelé que l’amélioration de l’environnement scolaire relève à la fois de l’État et des populations.

Ouverte en 1956, l’école El Hadji Ahmadou Lamine Dia a accueilli plusieurs générations d’élèves de Mbeuleukhé. Les fonds collectés devraient servir à remettre à niveau ses infrastructures, dont l’état détaillé n’a pas été précisé dans le communiqué annonçant l’initiative.