Publié le 22 Jul 2026 - 12:25

Mbeuleukhé

 

L’école élémentaire El Hadji Ahmadou Lamine Dia de Mbeuleukhé devrait connaître des travaux de rénovation. Une initiative dans ce sens a été lancée, lundi 20 juillet, par la plateforme citoyenne Mbeuleukhé Ca Kanam, en partenariat avec la mairie. L’établissement, qui célèbre cette année ses 70 ans d’existence, conserve encore une grande partie de ses infrastructures d’origine, selon le maire de la commune, Aliou Dia. Les travaux envisagés doivent permettre de réhabiliter les locaux et d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves. Le coût global de l’opération, la nature précise des travaux et le calendrier de leur réalisation n’ont pas encore été communiqués.

Une campagne de mobilisation financière a toutefois été ouverte auprès des anciens élèves, des ressortissants de Mbeuleukhé et des autres contributeurs. La plateforme Mbeuleukhé Ca Kanam a versé un million de francs CFA pour lancer la collecte. Le maire Aliou Dia, lui-même ancien élève de l’établissement, a apporté une contribution supplémentaire de 500 000 francs CFA. Au total, une première enveloppe de 1,5 million de francs CFA a ainsi été mobilisée. Président de la plateforme et ancien pensionnaire de l’école, Abdou Diaw a invité les anciens élèves à participer au financement de la rénovation de l’établissement.

Journaliste économique et enseignant-chercheur au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), il estime que ceux qui ont fréquenté l’école doivent contribuer à l’amélioration de son cadre. L’inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Linguère, Mamadou Barry, a également appelé à une mobilisation communautaire. Il a rappelé que l’amélioration de l’environnement scolaire relève à la fois de l’État et des populations.

Ouverte en 1956, l’école El Hadji Ahmadou Lamine Dia a accueilli plusieurs générations d’élèves de Mbeuleukhé. Les fonds collectés devraient servir à remettre à niveau ses infrastructures, dont l’état détaillé n’a pas été précisé dans le communiqué annonçant l’initiative.

Section: 
social
PLUSIEURS NAUFRAGES AU LARGE DE LA MAURITANIE, LA SEMAINE DERNIERE HCR déplore 144 migrants morts ou disparus en mer
ISMAILA MADIOR FALL DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE : Un procès historique !
Saed – revendications sociales
Démission de Habib Sy de la Senelec
CAMBRIOLAGE MEURTRIER À LA CITÉ FAYÇAL : Quatre suspects interpellés par la Sûreté urbaine
PRÉVENTION DES CRISES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE : Timbuktu Institute lance son Observatoire des fragilités
JUSTICE - PRESTATION DE SERMENT À DAKAR : Quinze nouveaux magistrats face aux exigences de la fonction
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS À THIÈS : Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d'urgence
CHIRURGIE RÉPARATRICE DES SÉQUELLES DES MGF À L'HÔPITAL ABASS NDAO Cinquante femmes opérées en 72h
DEUXIÈME VISITE OFFICIELLE DE CHEIKH OULD KHAIRY À DAKAR : Des milliers de fidèles réunis au Cices
HAUTE COUR DE JUSTICE : Ismaïla Madior Fall face aux juges aujourd’hu
ARMÉE SÉNÉGALAISE : Plusieurs zones militaires changent de commandement
Journée mondiale de la population
Expédition punitive chez un lutteur
TOURNEE A TIVAOUANE : Le ministre de l’Intérieur souligne la complémentarité entre l’État et les autorités religieuses
RAPPORT - ECONOMIE MONDIALE DE LA DROGUE : La menace des drogues de synthèse
SOMMET HISTORIQUE DE LA CEDEAO À FREETOWN : Le Sénégal prend les rênes d’une organisation à l’aube de ses 50 ans
AFFAIRE ALIOUNE SARR Un économiste face à “l’arbitraire” à la DGRCH
NOTARIAT AU SÉNÉGAL : Le décret de la discorde
MAGAL DE MBACKE BARY : Le khalife liste ses doléances et appelle à la paix dans ce pays