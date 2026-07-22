Démission de Habib Sy de la Senelec

Habib Sy quitte la présidence du Conseil d’administration de la Senelec. Il a informé le président de la République de sa décision dans une correspondance datée de ce mardi 21 juillet 2026. « Je voudrais porter à votre connaissance ma décision de démissionner de mes fonctions de président du Conseil d’administration de la Senelec », écrit-il dans le document adressé à Bassirou Diomaye Faye. Habib Sy ne fournit pas davantage de précisions sur les motifs de son départ.

Il explique simplement que « le moment est venu » pour lui de quitter ses fonctions « pour des raisons strictement personnelles ». Dans sa lettre, le désormais ex-président du Conseil d’administration remercie le chef de l’État pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête de l’organe délibérant de la société publique. Il affirme également avoir servi, « autant que possible », avec loyauté et dans le respect des principes de l’administration. La lettre, portant la mention « confidentiel » a été publiée sur les réseaux sociaux par Habib Sy himself.