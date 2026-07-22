Publié le 22 Jul 2026 - 10:55

Démission de Habib Sy de la Senelec

 

Habib Sy quitte la présidence du Conseil d’administration de la Senelec. Il a informé le président de la République de sa décision dans une correspondance datée de ce mardi 21 juillet 2026. « Je voudrais porter à votre connaissance ma décision de démissionner de mes fonctions de président du Conseil d’administration de la Senelec », écrit-il dans le document adressé à Bassirou Diomaye Faye. Habib Sy ne fournit pas davantage de précisions sur les motifs de son départ.

Il explique simplement que « le moment est venu » pour lui de quitter ses fonctions « pour des raisons strictement personnelles ». Dans sa lettre, le désormais ex-président du Conseil d’administration remercie le chef de l’État pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête de l’organe délibérant de la société publique. Il affirme également avoir servi, « autant que possible », avec loyauté et dans le respect des principes de l’administration. La lettre, portant la mention « confidentiel » a été publiée sur les réseaux sociaux par Habib Sy himself.

Section: 
social
PLUSIEURS NAUFRAGES AU LARGE DE LA MAURITANIE, LA SEMAINE DERNIERE HCR déplore 144 migrants morts ou disparus en mer
ISMAILA MADIOR FALL DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE : Un procès historique !
Mbeuleukhé
Saed – revendications sociales
CAMBRIOLAGE MEURTRIER À LA CITÉ FAYÇAL : Quatre suspects interpellés par la Sûreté urbaine
PRÉVENTION DES CRISES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE : Timbuktu Institute lance son Observatoire des fragilités
JUSTICE - PRESTATION DE SERMENT À DAKAR : Quinze nouveaux magistrats face aux exigences de la fonction
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS À THIÈS : Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d'urgence
CHIRURGIE RÉPARATRICE DES SÉQUELLES DES MGF À L'HÔPITAL ABASS NDAO Cinquante femmes opérées en 72h
DEUXIÈME VISITE OFFICIELLE DE CHEIKH OULD KHAIRY À DAKAR : Des milliers de fidèles réunis au Cices
HAUTE COUR DE JUSTICE : Ismaïla Madior Fall face aux juges aujourd’hu
ARMÉE SÉNÉGALAISE : Plusieurs zones militaires changent de commandement
Journée mondiale de la population
Expédition punitive chez un lutteur
TOURNEE A TIVAOUANE : Le ministre de l’Intérieur souligne la complémentarité entre l’État et les autorités religieuses
RAPPORT - ECONOMIE MONDIALE DE LA DROGUE : La menace des drogues de synthèse
SOMMET HISTORIQUE DE LA CEDEAO À FREETOWN : Le Sénégal prend les rênes d’une organisation à l’aube de ses 50 ans
AFFAIRE ALIOUNE SARR Un économiste face à “l’arbitraire” à la DGRCH
NOTARIAT AU SÉNÉGAL : Le décret de la discorde
MAGAL DE MBACKE BARY : Le khalife liste ses doléances et appelle à la paix dans ce pays