Publié le 22 Jul 2026 - 11:43

Macky Sall face aux autres candidats 

 

Macky Sall prendra part, demain, au débat réunissant les candidats au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La rencontre est prévue de 17 heures à 18 h 30, heure de New York, soit de 21 heures à 22 h 30 à Dakar.

Intitulée « UN Town Hall : Le prochain Secrétaire général », la session sera diffusée en direct sur Bloomberg et UN Web TV. Elle doit permettre à chaque candidat de présenter sa vision de l’avenir de l’organisation mondiale et de se prononcer sur les crises et les défis auxquels la communauté internationale est confrontée.

La rencontre vise également à donner davantage de visibilité au processus de désignation du successeur d’António Guterres. Le mandat de l’actuel secrétaire général de l’ONU arrive à son terme à la fin de l’année 2026. Macky Sall devrait profiter de cet exercice pour exposer sa feuille de route et ses propositions concernant l’avenir du multilatéralisme. Le communiqué annonçant sa participation indique qu’il défendra une ONU davantage tournée vers l’action et ouverte à la coopération avec la société civile, les jeunes et le secteur privé.

Président du Sénégal de 2012 à 2024, Macky Sall a également exercé la présidence de l’Union africaine et celle du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad). Son parcours dans les instances continentales figure parmi les arguments avancés par ses soutiens. Initialement parrainée par le Burundi, sa candidature bénéficie désormais du soutien officiel du Sénégal.

Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de mobiliser le Gouvernement et le réseau diplomatique sénégalais en faveur de son prédécesseur. Le débat du 23 juillet constituera ainsi l’une des premières occasions pour Macky Sall de confronter publiquement son programme à celui des autres candidats et de préciser ses priorités pour les Nations unies.

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politique
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