‘’Tout le peuple sénégalais est derrière son équipe nationale. C’est un moment très fort pour les joueuses et pour moi. C’est émouvant. Il faut maintenant essayer de traduire toutes ces belles paroles et tout ce sentiment sur le terrain. Les filles sont prêtes à le faire. Elles connaissent la particularité de ce drapeau, ce que cela représente pour chacune d’entre elles et pour le pays. L’objectif, c’est atteindre les demi-finales.

Même si la Fédération ne le dit pas, c’est normal d’avoir les ambitions d’aller en demi-finales après avoir atteint les quarts de finale lors des deux dernières éditions. C’est important, d’autant plus que cette CAN est qualificative pour la Coupe du monde 2027. Ces filles ont envie de qualifier le Sénégal pour sa première Coupe du monde. Elles ont déjà écrit beaucoup de pages, mais celle-là serait très importante.

Nous avons joué beaucoup de matchs. Mais c’était très important de jouer contre l’Égypte, parce que nous allons affronter deux équipes maghrébines en phase de groupes (Maroc, Algérie). Le résultat n’est pas très important. C’est le contenu qui compte le plus. On avait amené 24 joueuses, et tout le monde a pu jouer. Ça nous permet de savoir sur qui on peut vraiment s’appuyer pour mieux démarrer la compétition.’’