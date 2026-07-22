Saed – revendications sociales

Le climat social se tend à la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed). Réunis en sit-in devant le siège de la direction générale, les membres du Syndicat national des travailleurs de la société (SNTS) ont dénoncé plusieurs difficultés qui, selon eux, affectent le fonctionnement de l’entreprise. Les travailleurs pointent notamment le manque de moyens et d’outils de travail, la stagnation des salaires, la faiblesse des indemnités de logement ainsi que la baisse de la prime annuelle de rendement.

« En raison de ces difficultés, l’épine dorsale de la souveraineté alimentaire du Sénégal est en train de se fissurer », a déclaré le secrétaire général du SNTS, Aly Niang. Il fait ainsi référence au rôle de la SAED dans le développement de l’agriculture irriguée le long de la rive gauche du fleuve Sénégal et de la Falémé. Le syndicaliste juge insuffisant le budget accordé par l’État à l’entreprise. Il se montre également sceptique quant à sa capacité à atteindre les objectifs qui lui sont assignés en matière de souveraineté alimentaire, alors que ses agents ne disposeraient plus des équipements nécessaires à l’exercice de leurs missions.

La question du logement occupe une place importante dans les revendications. D’après Aly Niang, plus de 95 % des agents de la SAED perçoivent une indemnité inférieure à 75 000 francs CFA. Les travailleurs demandent la généralisation de l’indemnité représentative de logement et son relèvement à 100 000 francs CFA nets par mois. Ils invoquent le décret n° 2026-06 du 7 janvier 2026 signé par le président Bassirou Diomaye Faye. Le SNTS conteste également la réduction de la prime annuelle de rendement, qui serait passée de 7 % à 2 %.

Le syndicat estime que cette baisse est difficilement compréhensible, alors que le Conseil d’administration aurait salué les performances enregistrées par l’entreprise au cours de l’exercice 2025. « Cette décision apparaît en totale contradiction avec les performances réalisées par la société et les sacrifices consentis par les agents », a dénoncé Aly Niang. Le secrétaire général du SNTS sollicite désormais l’intervention du chef de l’État. Il appelle à une prise en charge des revendications afin de préserver le climat social au sein de cette entreprise qui, selon lui, n’a encore jamais connu de grève.