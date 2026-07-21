Le parti Sénégal en mouvement vers l’excellence (SEME), dirigé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, annonce sa volonté de participer à la création d’une nouvelle formation politique autour du président Bassirou Diomaye Faye. Dans un manifeste d’adhésion, il présente cette initiative comme une réponse aux nouvelles orientations politiques du chef de l’État.

Le projet de création d’un nouveau parti autour de Bassirou Diomaye Faye enregistre un premier soutien. Sénégal en mouvement vers l’excellence (SEME), dirigé par Serigne Guèye Diop, se déclare prêt à prendre part à la mise en place de cette future formation politique.

Dans un manifeste signé par son président, par ailleurs ministre de l’Industrie et du Commerce, SEME affirme que le chef de l’État a décidé de créer « une nouvelle structure politique » destinée à l’accompagner dans son projet de gouvernance. Le document ne précise toutefois ni le nom de la future formation, ni son calendrier de lancement, ni les modalités d’adhésion des partis et mouvements appelés à la rejoindre.

La déclaration de SEME intervient dans un contexte de recomposition politique autour de Bassirou Diomaye Faye. Le parti estime que le président de la République doit disposer d’un appareil capable de porter directement sa ligne politique, de mobiliser les citoyens et de servir de relais entre le pouvoir et sa base.

Serigne Guèye Diop présente la future structure comme un espace de dialogue et de participation. Elle devrait, selon lui, fédérer ses membres autour du souverainisme, du panafricanisme, de l’État de droit et de la transformation locale des ressources naturelles.

Le manifeste défend toutefois une ligne présentée comme modérée. Il soutient que le souverainisme doit rester compatible avec l’ouverture internationale et que le panafricanisme ne doit pas conduire à éluder les responsabilités internes des États africains. La « révolution citoyenne » évoquée dans le document devrait également être menée dans le respect de l’État de droit.

Sur le plan économique, SEME plaide pour la transformation au Sénégal des ressources minières, pétrolières et gazières, tout en rejetant ce qu’il qualifie de « nationalisme étroit ». Le parti appelle aussi à combiner l’engagement de la jeunesse et l’expérience des générations plus anciennes.

Au-delà de ces orientations, le manifeste consacre une large place au profil de Bassirou Diomaye Faye, présenté comme une figure de rassemblement et d’équilibre. SEME estime que le chef de l’État peut fédérer différentes générations et sensibilités politiques autour de son projet.

Le parti de Serigne Guèye Diop annonce ainsi sa décision de participer à « l’acte fondateur » de la future entité. Il ne précise pas cependant si cette adhésion entraînera sa dissolution, une fusion ou son maintien comme composante autonome d’une coalition plus large. La forme définitive du nouvel appareil politique de Bassirou Diomaye Faye reste donc à déterminer.