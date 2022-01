Élections locales Kaolack

Les résultats officiels issus des élections locales du 23 janvier dernier ont été donnés hier par le tribunal. Ahmed Youssouf Bengelloune gagne le département avec un écart de 1756 voix. Avec 51252 voix engrangées sur l’ensemble des 14 communes, le jeune Contrôleur des Impôts et Domaines qui s’était rebellé des rangs du Benno Bokk Yaakaar, a réussi son pari. Il a remporté les élections départementales à Kaolack face à Pape Demba Bitèye, DG de la Senelec.

Ainsi, And Nawlé, avec 51 252 voix, s’adjuge 55 conseillers dont 36 sur la liste majoritaire et 19 sur la liste départementale ; Benno Bokk Yaakaar, avec 49 496 voix, obtient 18 conseillers sur la liste proportionnelle ; Yewwi Askan Wi a 19 880 voix pour sept conseillers. Dans le département, il y avait 242 396 inscrits pour 121 762 votants, avec 1 134 bulletins nuls. Pour la commune de Kaolack, la Commission départementale de recensement des votes indique qu’il y a eu 130 151 électeurs inscrits, 55 497 votants, 275 bulletins nuls et 55 222 suffrages valablement exprimés.

Le mouvement MPD a obtenu 401 voix avec zéro conseiller, And Nawlé 35 054 avec 64 conseillers dont 36 sur la liste majoritaire et 28 sur la liste proportionnelle. La coalition Gox Bu Bess obtient 502 voix sans conseiller, la coalition Jammi Gox bi a 972 voix avec un conseiller sur la liste proportionnelle, la coalition Guëm Sa Bopp a 683 voix et a droit à un siège de conseiller, Yewwi Askan Wi a 3 682 voix avec trois conseillers. Benno Bokk Yaakaar décroche 13 922 voix avec 11 conseillers. La coalition présidentielle a perdu 8 des 14 communes que compte le département de Kaolack.