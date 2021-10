La commune de Mbour commençait à se charger d’une tension politique émanant des responsables de l’APR. Entre Cheikh Issa Sall et Saliou Samb, une guerre était déclarée pour la conquête de la municipalité. Toutefois, selon des sources proches des deux camps, le Président Macky Sall a réglé le problème, ce jeudi.

Cheikh Issa Sall et Saliou Samb, désormais, ont fumé le calumet de la paix, selon des sources proches des deux camps. Le premier, Directeur Général de l’Agence de Développement Municipal (ADM) et le second, Directeur Général de la Société des Infrastructures de Réparations Navales (SIRN) étaient en réalité dans une logique de confrontation en vue des élections locales de Janvier 2022. Pour la conquête de la capitale de la petite côte, les deux camps ne buvaient plus à la même coupe, depuis un bon moment. Les deux responsables avaient des visées sur le fauteuil de Fallou Sylla. Ce qui créait déjà des conflits entre les deux apéristes, l’un Président du Conseil départemental, et l'autre, Président d’un Mouvement de soutien en faveur du Président de la République. Il s’y ajoute que, ces derniers temps, l’entente surprise qui est survenue entre Cheikh Issa Sall et l’ancien Ministre El Hadji Omar Youm, et la sortie des 14 partis et mouvements alliés de la mouvance présidentielle pour soutenir la candidature de Saliou Samb, avaient ajouté un peu de piquant à la sauce des apéristes.

Les observateurs avertis étaient sur le qui-vive et s’attendaient à une guerre fratricide entre les deux responsables politiques de la commune de Mbour. Mais, la montagne aura accouché d’une souris. La guerre n’aura pas lieu. En effet, selon les informations obtenues par EnQuête, Macky Sall a réussi à tuer le mal dans l’œuf. Lors d’une rencontre qu’il a eue avec les deux responsables, jeudi soir, le Président de la République aurait trouvé un terrain d’entente avec les deux. A en croire nos sources, Cheikh Issa Sall, Président du Mouvement AMDEM et Directeur Général de l’Agence de Développement Municipal, sera la tête de la liste communale de l’APR, et Saliou Samb, Directeur Général de la Société des Infrastructures de Réparations Navales (SIRN), va briguer un deuxième mandat au poste qu’il occupe actuellement : Président du Conseil départemental de Mbour. Une décision qui devrait mettre un terme aux petits conflits entre les responsables politiques dans la Commune. D’ailleurs, Omar Youm avait annoncé la semaine dernière qu’il restait au Président de la République de prendre la décision. Chose faite.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)