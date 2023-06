Le collectif des avocats de Karim Wade, à travers un communiqué, a démenti, hier, les déclarations selon lesquelles celui-ci ne pourrait être éligible sans une modification du Code électoral.

‘’Karim Wade n’a pas été privé de ses droits civils et politiques par l’arrêt de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) du 23 mars 2015, qui l’a condamné en violation des principes fondamentaux du droit pénal, comme l’ont constaté de très nombreuses décisions de justice internationale, notamment celles du Comité des Droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU)’’, ont indiqué, hier, Me Demba Ciré Bathily, avocat au barreau de Dakar, Me Michel Boyon, avocat au barreau de Paris, et Me Seydou Diagne, avocat au barreau de Dakar.

Ces derniers ont réagi aux informations parues dans la presse et selon lesquelles la modification de l’article L28 alinéa 3 va permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade de participer à l’élection présidentielle de 2024.

D’après le collectif, si l’article L29 prive Karim Wade de s’inscrire sur les listes électorales après sa condamnation, c’est l’article L30 qui limite cette interdiction à une durée de cinq ans.

Par ailleurs, ce dernier, informent les robes noires, est ‘’électeur et éligible, en vertu de la loi électorale sénégalaise, depuis le 21 aout 2020’’. En effet, soulignent les avocats, Karim Wade n’a cessé de réclamer la révision de son procès.

Toutefois, ils se réjouissent de la tenue du Dialogue national, regroupant la société civile et une partie de l’opposition, qui a ‘’unanimement acté la révision du procès de Karim Wade’’.

Sokhna Aminata Diop Stagiaire