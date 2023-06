Programme

Samedi

13h Centrafrique - Angola

Zambie - Cote d'Ivoire

14h Lesotho - Comores

15h Afrique du Sud - Maroc

Guinée Équatoriale - Tunisie

16h Botswana - Libye

19h Benin - Sénégal

Dimanche

13h Rwanda - Mozambique

Tanzanie - Niger

14h Madagascar - Ghana

15h Eswatini - Togo

Ouganda - Algérie

16h Cap-Vert - Burkina Faso

Congo - Mali

Sierra Leone - Nigeria

18h Gabon - RD Congo

ALIOU CISSE (COACH DES LIONS)

‘’Faire le meilleur résultat possible’’

‘’On a même éprouvé beaucoup de difficultés à les jouer. C’est la raison pour laquelle j’ai dit qu’on vient ici avec beaucoup d’humilité et de concentration pour faire le meilleur résultat possible. Loin de nous cette idée de sous-estimer cette équipe, même s’il y a beaucoup de changements entre 2019 et 2023.

C’est le quotidien de cette équipe nationale depuis cinq, six ans, pour ne pas dire depuis vingt ans. En réalité, le Sénégal a toujours été attendu, alors qu’on n’avait même pas gagné de trophée majeur. Et maintenant qu’on a gagné des trophées avec au sein de cette équipe nationale de très grands joueurs dont toute l’Afrique est fière, on sait qu’on sera attendu partout où on sera.

A Maputo, on était attendu, à Kigali, on sera attendu. A nous d’être juste concentrés pour faire ce qu’on a toujours fait de mieux, c’est-à-dire jouer au football. Toute la semaine, les garçons ont bien travaillé et j’espère que demain (ce samedi), je pourrai le voir. Au-delà du résultat, c’est surtout asseoir notre organisation défensive et progresser sur nos animations offensives. C’est surtout ça qui est important dans ce match.’’

NAMPALY MENDY (MILIEUDE TERRAIN DES LIONS)

‘’On donnera tout’’

‘’On s’est bien préparé durant plusieurs jours pour être prêts demain (ce samedi). On a travaillé très dur et ce qui est sûr est qu’on donnera tout. Il faut aborder le match avec le plus grand sérieux, parce qu’on a un adversaire qui joue quelque chose. Certes, on est qualifié, mais on représente quand-même notre pays, on défend nos couleurs, donc on se doit de tout donner et obtenir un résultat. On a joué contre eux, forcément, on les connait.

C’est une équipe qui se bat, qui va jouer son va-tout et on est prêt pour ce combat. Je me porte très bien. J’essaie de beaucoup travailler pour être prêt physiquement. Quand on fait appel à moi, j’essaie de le montrer sur le terrain. Aujourd’hui, ce qui est sûr c’est tout va bien pour moi physiquement. Tous les matchs sont importants. On joue pour un pays africain, vous savez que seule la victoire compte que ce soit le match face au Bénin ou contre le Brésil. Pour l’instant, on pense au match de demain qui est le plus proche et on a beaucoup travaillé pour ça. Il n’y a pas de match le plus important.’’