En clôture de la 21e journée de Ligue 1, l'AS Pikine a battu en déplacement le Jamono Fatick (2-0), hier au stade Massène Sène. Au même moment, l’Ajel a reçu et dominé le Casa Sports (1-0), au stade Ngalandou Diouf.

La 21e journée de Ligue a pris fin ce lundi, avec les deux dernières affiches. Au stade Massène Sène, l'AS Pikine est allée battre le Jamono Fatick sur le score de deux buts à zéro. Les Pikinois sont passés à la 8e place (28 pts) grâce à leur troisième victoire de rang. Le club de la banlieue dakaroise a fait le break en 22 minutes. Double passeur, Mangoné Ndiaye a servi Mbaye Yaya Ly (13e, 1-0) pour l'ouverture du score avant de trouver Omar Hanne (22e, 2-0) sur un coup franc.

Par contre, ce résultat négatif ne fait les affaires des Fatickois, qui espéraient rééditer l'exploit de la journée précédente face à l'US Gorée (victoire 1-0). Le Jamono (16e, 19 pts) n'aura pas longtemps duré hors de la zone de relégation, puisqu'il y retourne en occupant encore la dernière place.

L'autre rencontre du jour a opposé l’Ajel de Rufisque au Casa Sports, au stade Ngalandou Diouf. Les Rufisquois ont renoué avec le succès en dominant le club de Ziguinchor sur la plus petite marge (1-0). L'unique but a été inscrit par Ousmane Fall à la 71e mn. Il permet ainsi à son équipe de remonter à la 4e place, avec 34 pts.

Par contre, en concédant une troisième défaite successive, le Casa stagne à la 13e place (20 pts). Avec seulement un point d'avance sur le premier relégable, les Ziguinchorois sont en danger.

Le Jaraaf ralentit, Gorée et le WallyDaan se rapprochent

Ce week-end, le Jaraaf de Dakar a concédé sa première depuis cinq matchs. Les hommes de Malick Daf ont été surpris par le WallyDaan (1-0), ce dimanche. Cette fin d'une série de quatre victoires d'affiliée n'arrange pas le club de la Médina qui voit ses concurrents se rapprocher. Le Jaraaf, qui comptait cinq longueurs d'avance sur ses poursuivants, n'en a plus que deux. C'est le cas de son bourreau du jour qui compte 37 pts, mais reste à la 3e place. Car l'US Gorée (2e, 37 pts), après trois matchs sans succès (une défaite et deux nuls), a reçu et battu l'ASC HLM (14e, 19 pts) 1-0, vendredi dernier.

Le même jour, Génération Foot est allée battre la Sonacos de Diourbel (12e, 23 pts) sur sa pelouse. Les Grenats se sont imposés sur le score d'un but à zéro, grâce à Alassane Sy, qui a trouvé le chemin des filets à la 30e mn. Les Académiciens occupent la 6e place (32 pts), à égalité de points avec l'US Ouakam (5e, 32 pts). Les Ouakamois, qui étaient sur une bonne dynamique (trois victoires successives), ont chuté (0-1) à Domicile face à Dakar Sacré-Cœur (9e, 27 pts).

La Linguère en force

La Linguère de Saint-Louis (7e, 29 pts) continue de surfer sur la vague du succès. Les Saint-Louisiens ont obtenu une troisième victoire de suite en allant battre (2-1) Guédiawaye FC (10e, 26 pts), qui a délocalisé son match au stade municipal des Parcelles-Assainies. GFC n'arrive plus à gagner depuis quatre rencontres en championnat (deux nuls et deux défaites).

Le Teungueth FC (11e, 24 pts), qui a renoué avec le succès la semaine dernière après trois matchs difficiles, a calé lors de son déplacement sur la pelouse d'Oslo FA (14e, 20 pts). Les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Les Académiciens enregistrent leur premier point depuis plus d'un mois (quatre défaites en autant de matchs). Par contre, Oslo n'a plus gagné depuis plus de quatre mois (sept défaites et trois nuls en dix matchs). Leur dernière victoire remonte au mois de novembre (contre HLM, 1-0).

Résultats Ligue 1 AJEL - Casa Sports 1-0 Jamono Fatick - AS Pikine Guédiawaye FC - Linguère 1-2 Sonacos - Génération Foot 0-1 US Gorée - ASC HLM 1-0 Oslo FA - Teungueth FC 0-0 US Ouakam - Dakar Sacré-Cœur 0-1 Wally Daan - Jaraaf 1-0 Ligue 2 - 21e journée Thiès - Amitié FC FC 0-0 Essamaye FC - Cneps Excellence 2-0 Duc - AS Bambey 1-1 AS Kaffrine - RS Yoff 2-1 Stade de Mbour - ASC Saloum 1-3 Ndiambour - AS Douanes 0-2 Étoile Lusitanienne - ASC Camberène 1-2 Niary Tally - Diambars 1-1

LOUIS GEORGES DIATTA