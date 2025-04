Du 30 avril au 4 mai 2025, le vovinam viet vo dao fête ses quarante ans au Sénégal. Cent cinquante athlètes venant du continent et d’ailleurs se donnent rendez-vous à Dakar pour un tournoi international commémoratif.

Depuis son introduction au Sénégal, en 1985, par Me Abdoulaye Sène, le viet vo dao a fait du chemin. Pour marquer les quarante ans d’existence dans notre pays, le Comité national de gestion du vovinam viet vo dao a décidé d’organiser un tournoi international commémoratif pour fêter l’événement.

‘’Organiser cet événement, ça a été un rêve du père fondateur du vovinam viet vo dao, maître Abdoulaye Sène. Depuis belle lurette, il en parle et en septembre 2024, il a eu l'occasion d'être nommé à la tête du CNG de vovinam viet vo dao. C'est en ce moment-là qu'il nous a soufflé l'idée de faire une commémoration des 40 années du vovinam viet vo dao, un événement sportif de renommée internationale’’, a expliqué le président de la commission des sages, maître Djibril Sarr.

La compétition, prévue du 30 avril au 4 mai prochains au stadium Marius Ndiaye, réunira près de 150 combattants venus de plusieurs nationalités d’Afrique et d’ailleurs, a indiqué le comité d’organisation du tournoi. Tous les 11 pays membres de la Confédération africaine de vovinam viet vo dao (Caf-VVD) seront représentés à Dakar. Il s’agit du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, du Maroc, de la Tunisie, de la Guinée, de la Guinée-Équatoriale, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Des pratiquants européens venus de la France et de la Belgique seront présents, de même que le pays d’origine de la discipline, le Vietnam.

Le Sénégal va engager 30 athlètes (toutes catégories) dans le but d’occuper la première marche du podium. ‘’Nous avons conservé l'équipe qui était à Bamako, en y ajoutant quelques talents. Les athlètes sont en forme ; ils s'entrainent normalement. Nous sommes prêts. L'engagement et la détermination sont là. Nous voulons honorer le peuple sénégalais et nous ferons tout pour gagner la première place’’, assuré l’entraineur de l’équipe nationale, maître Mamadou Bousso Dièye.

En organisant ce jubilé de rubis, les dirigeants du vovinam sénégalais espèrent réunir à Dakar toute la famille de cet art martial vietnamien. ‘’Pour le Comité national de gestion du vovinam viet vo dao, il est important que la famille vovinam puisse se retrouver autour de l'essentiel, car célébrer quatre décennies de développement de valeurs communes est une prouesse’’, a fait savoir le vice-président du CNG de vovinam viet vo dao. Ce sera également, a ajouté M. Sarr, ‘’une belle occasion de mettre en lumière l'héritage de cette discipline, mais aussi de renforcer les liens qui unissent les pratiquants à travers le monde’’, mais aussi un moment de partage de ‘’notre passion et nos expériences’’.

Selon les fédéraux, l’organisation de l’événement nécessite un budget de ‘’100 millions de francs CFA’’. ‘’Grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, et par leur investissement personnel dans un travail collectif concerté, inclusif et participatif, nous sommes dans les dispositions d'accueillir dans d'excellentes conditions, conformément à l'hospitalité sénégalaise, nos hôtes’’, a rassuré Djibril Sarr.

