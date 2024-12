Les Sénégalais reviennent du Liberia avec un match nul (1-1). Les champions d’Afrique en titre ont été rejoints au score par les Lone Stars, après avoir ouvert la marque.

L’équipe nationale locale du Sénégal a été accrochée sur le score d’un but partout par celle du Liberia, ce dimanche, dans le cadre de la première manche de ce deuxième tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations 2025. Les hommes de Souleymane Diallo ont eu du mal à déployer leur jeu face aux Lone Stars sur la pelouse du stade Samuel Kanyon Doe de Monrovia. Ce match nul à l’extérieur est un résultat prenable, à une semaine de la rencontre retour au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Le technicien sénégalais a dirigé son premier match officiel à la tête de l’équipe nationale locale. En l’absence du portier du Jaraaf Cheikh Lo Ndoye, Souleymane Diallo a porté son choix sur le gardien de but de Teungueth FC, Marc Antoine Diouf. En défense, ses coéquipiers Baye Assane Ciss (défense centrale) et Joseph L. Samb (latéral gauche) sont alignés d’entrée. Ils sont accompagnés par Mamadou Touré de l’Ajel de Rufisque et du Douanier Ousmane Konaté. Dans l’entrejeu, le milieu de terrain du Jaraaf, Makhad Ben Ahmed Ba, capitaine du jour, forme un double pivot avec Seydou Ndiaye de Dakar Sacré-Cœur. Le secteur offensif est animé par les Jaraafmen Serigne Moctar Koité et Almamy Mathew Fall, l’Insulaire Oumar Ba et l’attaquant de Guédiawaye FC Moustapha Fanné.

Seconde période plus ouverte

Dans un stade à moitié plein, sous un climat pondéré, les Lions et les Lone Stars entament les hostilités. Le match démarre avec le contrôle des Sénégalais. Les coéquipiers de Ben Ahmed mettent très vite le pied sur le ballon. Après trente minutes de jeu, le jeu commence à s’équilibrer. Les Lone Stars se rapprochent davantage des buts de Marc Diouf, mais font preuve de maladresse. La domination change petit à petit de camp. Les deux équipes peinent à trouver la solution. La première mi-temps s’achève sur ce score vierge.

Les joueurs reviennent des vestiaires avec la même énergie que lors du premier acte, mais le but se refuse aux deux sélections. Les défenses prennent encore le dessus sur les attaquants, malgré les nombreuses fautes obtenues de part et d'autre, et les corners sont vains. Dans le jeu, aucune des équipes ne convainc. Vers la 65e mn, Souleymane Diallo apporte quelques changements. Ibrahima Dieng Pauleta de l’AS Pikine et Madione Mbaye de l’Ajel viennent renforcer l’attaque. Dieng apporte sa vivacité et sa rapidité sur le côté. Ces remplacements donnent un autre visage aux Lions qui sont de plus en plus menaçants. À la 75e mn, Moustapha Fanné est fauché sur le côté droit, à 25 m des buts du Liberia. Un énième coup franc pour le Sénégal et une nouvelle opportunité pour prendre les devants à 25 minutes de la fin de la rencontre. Layousse Samb, préposé aux coups de pied arrêtés, se charge de l’exécuter et adresse un magnifique centre dans la surface de réparation. Le ballon trouve la tête du nouvel entrant Madione Mbaye. L’attaquant de l’Ajel permet au Sénégal de mener au score et de prendre une option. Mais cet avantage ne va pas durer. Moins de dix minutes après l’ouverture du score sénégalaise, les Lone Stars valident leur temps fort. Après plusieurs tentatives libériennes aux abords de ses buts, le portier de Teungueth craque. Yaya Bility remet à égalité les deux équipes (1-1). Le score ne va pas bouger jusqu’au coup de sifflet final.

Encore une chance de qualification

Ce match aller ne trouve pas de vainqueur, mais le sélectionneur sénégalais estime que le match nul est un bon résultat à l’extérieur. ‘’On a préparé un plan de jeu qui nous a valu de prendre le point. On était venu chercher un résultat probant. Pour nous, le résultat, c’est soit une victoire ou un match nul. Je pense que les garçons l’ont réussi et je les félicite surtout pour ça’’, a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Les Lions locaux reviennent du Liberia avec ce point du nul. Ils vont accueillir les Lone Stars le samedi 28 décembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une victoire ou un match nul vierge suffira pour la qualification au prochain Chan. Les Sénégalais, champions d’Afrique en titre, seront attendus pour défendre leur couronne.

MAMADOU KANE