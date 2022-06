ALIOU CISSÉ SUR SÉNÉGAL - BÉNIN

‘’Il nous manque cet esprit de tuer les matches’’

Satisfait de la victoire de son équipe (3-1) face à celle du Bénin, le sélectionneur national a, néanmoins, relevé, en conférence de presse d’après-match, le manque d’efficacité de ses joueurs devant le but adverse. Aliou Cissé a invité les Lions à être plus ‘’tueurs’’.

‘’Le contenu n’a pas été mauvais’’

‘’Je suis satisfait de la victoire, parce que c’est toujours important de rentrer dans une phase éliminatoire par une victoire. C’est important pour le moral, pour la confiance aussi. Cela donne un sens à notre travail. Ce fut un match difficile par la préparation. C’est des matches de fin de saison, les joueurs arrivent fatigués. Maintenant, il faut récupérer. Le contenu n’a pas été mauvais. On aurait pu être beaucoup plus efficace devant le but. Chose qu’on n’a pas faite. On va retenir surtout la victoire.’’

‘’On continue à bosser dessus’’

‘’Bien qu’on ait marqué trois buts, je retiens notre manque d’efficacité. On s’est créé beaucoup d’opportunités, mais on n’a pas su concrétiser nos occasions. Contre l’Égypte, c’était pareil aussi. Il nous manque cet esprit de ‘tuer’ les matches, de finir nos actions. Quand je vois le match, on construit bien le jeu, il y a beaucoup de fluidité, on arrive à venir dans les 30 derniers mètres adverses. Après, à un moment donné, il faut lever la tête, faire cette passe pour que son coéquipier marque. On continue à bosser là-dessus. On peut encore progresser et je crois qu’on a de bons attaquants. Il suffit juste qu’ils soient concentrés pour marquer davantage.’’

‘’Gana Guèye a eu un problème de dos’’

‘’Il a eu problème de dos durant la semaine. Donc, n’a pas voulu forcer. On a préféré le mettre sur le banc. On le suit en espérant que contre le Rwanda, ce sera bon. Le fait qu’il soit rentré cinq, dix minutes, c’est bon pour son mental. Il est très heureux d’être avec nous.’’

‘’Satisfait du milieu de terrain’’

‘’Pape Matar a fait un très bon match. Excentré droit, capable de jouer à l’intérieur. J’ai beaucoup aimé sa mobilité et surtout sa complémentarité avec Sabaly. Quand il était à l’intérieur, Sabaly était beaucoup plus large. Quand Youssouf était beaucoup plus bas, Pape Matar était plus à l’extérieur. Avec Boulaye Dia en appui, on a vu des combinaisons intéressantes sur le côté droit. Au milieu, nous avons de très bons joueurs, que ce soit Pape Guèye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Guèye, Moustapha Name. C’est très bien pour l’équipe. Nous allons dans des compétitions très compliquées. Il y aura peut-être en cours de compétition des blessés, des suspendus. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un bon 11 de départ, mais surtout avoir une équipe compétitive où chaque joueur peut rentrer dedans. Dans l’ensemble, le milieu Nampalys Mendy, Pape Guèye et Pape Matar Sarr, on a trouvé beaucoup de fluidité, d’échanges dans le jeu. Et c’est très important. Je suis très satisfait de ce rendement qu’ils ont fait.’’

Iliman Ndiaye, ‘’le temps de jeu lui fera du baume au cœur’’

‘’Je crois qu’il est très heureux d’être ici. Il avait déjà les yeux très gros depuis le début de la semaine. Il se demandait un tout petit peu où il se trouvait. Je suis satisfait et content de sa prestation. C’est un garçon qui a de la qualité. Il est capable de jouer attaquant, sous l’attaquant, avec une bonne mentalité. Le fait aujourd’hui d’avoir du temps de jeu lui fera du baume au cœur. On va continuer à le suivre.’’

MOUSSA LATOUNDJI COACH DU BÉNIN

‘’Notre système n’a pas marché face aux champions d’Afrique’’

‘’Je félicite le coach et l’équipe sénégalaise. On a joué contre une équipe qui nous a montré ce qu’une équipe championne d’Afrique pouvait valoir. On a essayé de mettre notre système en place et qui n’a pas marché. Ce n’est pas parce qu’on a peur. Les joueurs étaient vraiment motivés pour jouer ce grand match. On a joué contre une équipe au top niveau avec des joueurs de classe mondiale. Il y a des fautes qu’on ne fait pas. On n’était pas présent dans le match. On avait envie de jouer le ballon. Je leur ai demandé de commencer de derrière. Ils ont essayé, mais il y avait peu de mouvements. Les gens se cachaient derrière. C’est un peu difficile.’’

SADIO MANÉ SUR SON RECORD

‘’Je n’étais même pas au courant’’

‘’Le plus important est de gagner le match avec la manière et tant mieux pour moi si j’ai marqué 3 buts. Vous savez, je n’étais même pas au courant. Je l’ai appris en vestiaires. Honnêtement, je suis content et fier de battre le record. D’ailleurs, ils sont faits pour être battus. Mais comme j’ai eu à le dire, Henri reste pour moi une idole. Ce qu’il a fait pour le Sénégal est énorme. C’est un joueur qui nous a fait rêver.’’