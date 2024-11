Compositions des équipes : Sénégal : Édouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (69e, Abdoulaye Seck), Abdou Diallo, El Hadji Malick Diouf - Habib Diarra (70e, Lamine Camara), Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr (87e, Pathé Ciss) - Iliman Ndiaye (46e, Cheikh Tidiane Sabaly), Sadio Mané, Chérif Ndiaye (74e, Habib Diallo). Entraîneur : Pape Bouna Thiaw. Burundi : Nahimana - Jordi, Nduwarugira, Nsabiyumva, Moussa, Muderi - Kanakimana, Nahimana, Ndayishimiye, Eldhino - Bimenyimana. Entraîneur : Patrick Sangwa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAPE THIAW (COACH DES LIONS) ‘’Les objectifs sont atteints’’ C’est avec la mine décontractée que le coach des Lions s’est présenté à la conférence de presse d’après-match contre le Burundi. Pape Thiaw a félicité ses joueurs pour les objectifs atteints et dit rester à la disposition de la Fédération sénégalaise de football. ‘’Je tenais à remercier les joueurs qui ont vraiment écouté les consignes et ont fait un bon boulot. Ils voulaient terminer en beauté devant leur public. C’est quelque chose d’intéressant. Ils ont montré de belles choses, même s’il y a des choses à parfaire. Il faut les féliciter et les laisser savourer. Les objectifs sont atteints : la qualification, la première place du groupe et terminer avec un bon match ici devant le public sénégalais. On remercie le peuple sénégalais et les supporters qui se sont déplacés aujourd’hui.’’ ‘’J’ai confiance aux joueurs locaux’’ ‘’Dans ma tête, on était dans la préparation de la Can. On savait qu’on était qualifié ; il fallait se projeter sur ça. Il y a des choix à faire et je les ai faits. Après, si j’ai convoqué ces joueurs locaux, c’est parce que j’ai confiance en eux. Je les suis et les corrige tous les week-ends. Ce sont d’excellents joueurs. Le moment venu, peut-être que certains seront titulaires dans cette équipe.’’ ‘’Des choses à parfaire’’ ‘’Quand on a des joueurs qui nous écoutent, c’est plus facile. Je suis avec de grands joueurs qui sont à l’écoute, très disciplinés, très tactiques. C’est plus facile de mettre en place quelque chose. Vous avez parlé du Chan où il y a eu de très belles choses. Maintenant, avec notre équipe première, il y a des choses à parfaire. On est là, on continue à travailler et on continue à apprendre. On verra la suite. La méthode, c’est trop tôt d’en parler.’’ ‘’Féliciter le coach du Burundi’’ ‘’Il faut féliciter le coach du Burundi qui a réussi à mettre quelque chose en place en l’espace de quelques jours. Ils ont un bloc qui bouge bien, qui nous a posé des problèmes par moments. Bravo à cette équipe qui est à suivre, parce que si on le laisse travailler, il pourra l’amener très loin.’’ ‘’Je resterai à la disponibilité de la fédération’’ ‘’À l’instant où je vous parle, c’est moi le coach. Une fois que je sors d’ici, la période d’intérimaire est terminée. Je laisse la tutelle décider. Moi, je resterai à la disponibilité de la fédération et de la DTN.’’ ‘’Un bilan positif’’ ‘’C’est un bilan positif, parce que si tu marques huit buts, tu gagnes quatre matchs et zéro but encaissé, cela ne peut qu’être satisfaisant. C’est sûr, il y a des choses à parfaire.’’ ‘’Le côté droit… Krépin a fait beaucoup de bien’’ ‘’Quand on gagne par deux buts à zéro, il a des choses positives, mais aussi à améliorer. Ce sera dans tous les secteurs. La faiblesse du côté droit, on en parlait beaucoup et aujourd’hui, avec l’arrivée de Krépin, il a fait beaucoup de bien. La DTN va continuer à suivre ces joueurs. Après, on verra dans le futur.’’