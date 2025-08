Il faudra encore attendre pour assister, peut-être, à la première défaite du lutteur Franc dans l'arène. Le lieutenant de Modou Lo a imposé sa puissance à Eumeu Sène, ce dimanche, en signant son quinzième succès et reste toujours imbattable.

Certes, Franc n'a pas respecté les trente secondes habituelles pour venir à bout de ses adversaires. Il a fallu un peu plus de deux minutes au protégé de Modou Lo pour faire mordre la poussière à Eumeu Sène et conserver son invincibilité.

Ce n'était pas une sinécure, car le leader de l'écurie Ty Shinger s'est essayé notamment à la bagarre. Seulement, la précision de ses coups n'était pas optimale. Toutefois, celui qu'on surnomme ‘’Ndiago Or’’, très mobile, a presque tout esquivé. Il ne cherchait qu'à saisir son vis-à-vis pour lui imposer un rapport de force.

Ce qu'il finit par réaliser au bout de la 3e mn du premier round. L'ancien de l'écurie Boul Falé, pris au piège, tenta une dernière prise, mais c'était trop tard. Plus souple et plus puissant, le Ndiago Or exécuta une action éclair qui fit mordre la poussière à Eumeu Sène.

Tout son corps, jusqu'au visage, fut maculé de sable. L'ancien Roi des arènes a perdu son challenge, qui était de laver l'honneur de tout Pikine, après les revers subis face aux VIP parcellois, avec Xlo comme figure de proue.

Qui arrêtera Franc ?

La question désormais brûlante est : qui stoppera Franc ? Lac de Guiers 2, Reug Reug, Sa Thiès, Siteu et Boy Niang 2 demeurent des adversaires potentiels. Toutefois, cette démonstration de force du tombeur d’Ama Baldé sonne comme un avertissement pour ses futurs challengers.

Qui osera défier la terreur des arènes, l'imbattable Émilie François Gomis ? Modou Lo peut se réjouir : Super Franky s'impose comme un rempart solide, un mur quasi infranchissable.

Avec quinze victoires en autant de sorties, Franc renforce la domination des Parcelles-Assainies sur Pikine. Modou Kharagne Lo et son poulain cumulent six succès contre les ténors de ce temple de la lutte sénégalaise. Eumeu Sène, Ama Baldé et Boy Niang 2 (bien que ce dernier n'ait pas encore affronté Super Francky) en ont fait les frais.

Le lutteur entre dans la légende : ni Yakhya Diop Yekini (double Roi des arènes), ni Bombardier, ni Balla Gaye 2 n'ont enchaîné quinze triomphes successifs. Une performance qui consacre sa place parmi les valeurs sûres de ce sport national. Chapeau !

L'avenir d'Eumeu Sène en question

Après un tel revers, la retraite plane sur la carrière du Pikinois. S'il y a un combat qu'il n'aurait pas aimé perdre, c'est bien celui de ce dimanche 3 août. Reste l'espoir d'un dernier succès pour conclure en beauté...

Mais gare aux risques, comme l'a montré récemment Bombardier face à Jackson Jr.

MAMADOU DIOP