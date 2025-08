Plus l'ombre d'un doute, le Sénégal est revenu à ce championnat d'Afrique des nations pour conserver son titre. L'adversaire, le Nigeria, mais aussi l'enjeu du premier match donnent beaucoup plus de crédit à cette envie côté sénégalais de garder le trophée du Chan.

Les Lions locaux ont brillamment réussi leur entrée en lice ce mardi en venant à bout du Nigéria. Le Sénégal lance ainsi bien sa compétition et envoie en même temps un signal fort à toutes les équipes qui lorgnent son trône. Mais c'était loin d'être une partie facile pour nos Lions locaux. Après une première période équilibrée (0-0), les hommes de Souleymane Diallo ont su faire preuve de maturité tactique. Le Nigeria, plus imposant dans la possession, a tenté de faire la différence à la reprise en monopolisant le ballon. Mais les Super Eagles locaux, peu tranchants dans les 30 derniers mètres, n’ont pas réussi à réellement inquiéter la défense sénégalaise. Le Sénégal a géré les petites tempêtes sporadiques, mais n’a pas voulu se contenter du point du match nul.

Ainsi à la 74e minute, la rencontre a basculé. Sur une transition rapide parfaitement exécutée, Libasse Gueye a amorcé l’action décisive, relayée par une passe limpide de Serigne Moctar Koité dans le dos de la défense nigériane. Christian Gomis, lancé dans le bon tempo, a contrôlé et conclu d’un tir croisé imparable. Sérieux, disciplinés et solides défensivement, les Lions ont ensuite géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

C'est un début de compétition réussi dans un groupe relevé qui compte également le Congo et le Soudan (1-1 plus tôt dans la journée). Comme en 2022, où le Sénégal avait battu la Côte d’Ivoire 1-0 en ouverture, les Lions démarrent leur tournoi par un succès important, synonyme de confiance et d’élan dans la course à la qualification au second tour. Grâce à ce succès et au nul entre le Congo et le Soudan, le Sénégal prend seul la tête du groupe D avec 3 points. Prochaine étape, le Congo, le 12 août prochain pour déjà une place en quart de finale.

MAMADOU DIOP