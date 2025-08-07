Trafic de drogue dure aux almadies 

La brigade régionale des stupéfiants de l’Ocrtis a mis la main, le 4 août dernier, sur un individu de nationalité étrangère, aux Almadies, ancienne piste, alors qu’il détenait 26 képas de kush. Selon la police, cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement indiquant l’existence d’un réseau de trafic de drogue actif dans le secteur, opéré par un suspect logé dans une maison de fortune. Une équipe a été dépêchée sur place. Le suspect a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison.

La perquisition menée par les enquêteurs a permis de saisir 26 képas de kush, deux téléphones Android (Samsung Fold et Galaxy S6), de 2 500 F CFA en espèces. L’Ocrtis a ouvert une enquête pour identifier et interpeller les autres membres de la filière.