Il y a une tragédie profonde à voir ceux qui dirigent des millions d'âmes s'enfermer dans la gestion exclusive des circonstances immédiates, abdiquant toute capacité à s'inscrire dans une perspective longue. Développer un pays exige de hisser le regard au-dessus des contingences du quotidien, alors que les dynamiques sociopolitiques actuelles au Sénégal, révélées par l'analyse stratégique, s'enlisent dans une temporalité ultra-courte. Le lynchage politique et le débauchage partisan y apparaissent comme des tactiques de survie ou de conquête qui consument l'énergie de la nation, aux antipodes des exigences structurelles du développement du capital humain. Ce capital, qui englobe l'éducation, la santé et la formation, nécessite des décennies de stabilité et de projection pour porter ses fruits. Pourtant, il se retrouve systématiquement sacrifié sur l'autel de l'urgence politicienne.

​Ce conflit des temporalités engendre une dévaluation profonde de la compétence et du mérite. Lorsque le débauchage de transhumants politiques devient le principal mode de distribution des responsabilités étatiques, et que le lynchage, qu’il soit médiatique ou institutionnel, sert à neutraliser les voix dissidentes, le signal envoyé à la société est dévastateur. Les cadres brillants, les technocrates et la jeunesse ambitieuse comprennent que la fidélité opportuniste surpasse le savoir-faire.

Cette érosion de la méritocratie détruit la confiance envers les institutions, brise le contrat social et pousse l'intelligence critique vers l'exil, privant le pays de sa ressource la plus précieuse. Le Sénégal se retrouve ainsi piégé dans une instabilité chronique où la construction d’un projet commun devient impossible.

​Cette incapacité à sanctuariser les cadres et les projets se propage bien au-delà de la sphère purement gouvernementale, contaminant jusqu’au ciment culturel du pays qu'est le sport. Le récent limogeage de l’entraîneur national Pape Thiaw, consécutif aux aléas d'une Coupe du Monde, illustre de manière spectaculaire cette dictature du résultat immédiat. Dans un environnement saturé par la culture du lynchage, l'autorité cède à l’émotion de la rue et sacrifie un technicien local sur l’autel de l’impatience populaire, plutôt que de préserver un cycle de reconstruction à long terme.

Cet épisode met en lumière le refus de laisser mûrir l’expertise endogène et la tentation permanente de recourir à des solutions miracles de débauchage extérieur. Qu'il s'agisse de piloter des ministères ou de diriger l'équipe nationale, la posture reste la même : une consommation effrénée des compétences locales au moindre faux pas. En refusant de s'inscrire dans la durée, la gouvernance se condamne à une agitation stérile, interdisant au capital humain de devenir le véritable moteur de l'émergence nationale.

Dr. Moussa Sarr

Expert transdisciplinaire