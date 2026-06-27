Pape Thiaw a obtenu sa première victoire à la Coupe du Monde sur le banc du Sénégal en s’imposant face à l’Irak (5-0), après deux défaites consécutives. Le sélectionneur national a félicité ses joueurs à la fin de la rencontre. Il a admis ses erreurs dans ses choix lors des matchs précédents et regrette la situation d’incertitude dans laquelle son équipe est placée en attendant de connaître son sort dans la compétition.

‘’Mon équipe a fait le match qu’il fallait’’

‘’Avant tout, je félicite mon équipe qui a fait le match qu’il fallait. Cela nous tenait à cœur de gagner ce match et de pouvoir espérer. Le fait d’avoir mis cinq buts, c'est quelque chose de bien. Nous étions en face d'une équipe irakienne qui nous a posé des problèmes à la première mi-temps, même si nous avons débloqué le match sur un coup de pied arrêté avec un but d'Abdoulaye Seck. À la mi-temps, nous avons rectifié pour pouvoir apporter des changements qui ont été payants. Nous avons remobilisé les joueurs pour leur demander de garder le ballon et de pouvoir les faire tourner, les faire courir. À un moment, c'est sûr qu'à dix contre onze, on peut lâcher. Et derrière, nous avons mis quatre buts. Maintenant, le travail est fait. Le destin n'est pas entre nos mains. Nous allons attendre les autres matchs et être là à calculer.’’

‘’Pape a une bonne frappe et il était aussi motivé’’

‘’Oui, Pape, c'est quelqu'un en sélection qui nous marque beaucoup de buts avec sa frappe de balle. Je pense que nous savions que l'équipe irakienne allait être en bloc bas et je pense qu'avec les frappes lointaines, cela peut débloquer la situation. Pape a une bonne frappe et je pense qu'il était aussi motivé pour venir apporter sa pierre à l'édifice. Il l'a bien fait en marquant un doublé. Il faut le féliciter et aussi féliciter tous ses partenaires.’’

‘’On a regardé les matchs, on les a visionnés, on a corrigé’’

‘’Il fallait continuer sur cette lancée, mais après, ce sont des matchs qui sont derrière nous. Je pense que nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau tout au long du match. Ceux qui connaissent le Sénégal savent que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime aller presser quand elle ne l'a pas. À un moment, nous avions les lignes étirées, ce qui nous a coûté des buts. Techniquement, parfois, nous avions un peu de mal sur certaines phases. La justesse technique était importante, tout comme les détails. Nous avons regardé les matchs, nous les avons visionnés, et nous avons corrigé. Aujourd'hui, je pense que cela a payé. Maintenant, même si nous gagnons 5-0, il y a encore des choses à corriger. Il faut attendre. Si nous sortons encore de la compétition, nous pourrons prétendre à encore plus de corrections.’’

‘’Parfois, on peut se tromper’’

‘’Dire que notre pays est content, que les gens sont apaisés, c'est ce que nous cherchons. Chacun a donné du bonheur à notre pays. Nous travaillons pour ça. Nous savons aussi ce que ce pays fait pour nous, ce que ce pays apporte à cette équipe nationale. Parfois, nous les comprenons, mais nous donnons tout pour leur faire plaisir. Pour les joueurs, je préfère parler collectivement. Je pense qu'après, il y a des matchs, il y a le contexte. Pour être titulaire ou pas, nous en discutons. Parfois, on peut se tromper, parfois non. Parfois, les changements paient, et on va parler du coach. Quand ça ne paie pas, c'est le coach. C'est le football, nous l'acceptons, mais nous travaillons, nous avons des choix à faire, et nous les faisons. Après, en fonction de l'adversaire, en fonction du contexte du match, parfois c'est la tactique, parfois c'est autre chose que les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne vivent pas avec le groupe.’’

‘’Ça fait toujours plaisir de battre des records’’

‘’Ça fait toujours plaisir de battre des records parce que nous sommes des compétiteurs. Pour ce match, c'est sûr qu'aujourd'hui, les remplaçants sont rentrés plus tôt que d'habitude. Ça n'a rien à voir. Parfois, c'est en fonction du contexte et aussi de l'apport que nous souhaitons avoir. Si nous ne les avons pas, nous pouvons changer très vite. Parfois aussi, nous cherchons des choses. Nous savons que nous pouvons les avoir. Parfois, cela peut arriver tardivement. Après, il faut se dire qu'il faut corriger. En tant que coach, parfois, même si je corrige mes joueurs, je dois me corriger sur certaines choses. Aujourd'hui, cela a payé. Tant mieux. Espérons que la compétition va continuer pour nous.’’

‘’C’est sûr qu'on pouvait faire mieux’’

Oui, c'est sûr que nous pouvions faire mieux. Mais après, c'est passé. C'est derrière nous. Il fallait faire moins d'erreurs que les adversaires. Surtout, nous savons que cette Coupe du Monde, parfois, les matchs se jouent sur des détails. Il y a aussi des erreurs que nous avons commises, que nous ne devions pas commettre. Après, c'est comme ça. Nous avons corrigé. Il fallait gagner ce match face à une équipe irakienne qui était vraiment venue pour gagner, pour espérer se qualifier derrière. Mais cela s'est passé comme nous le voulions vraiment. Nous avons marqué beaucoup de buts. C'est très bien pour les joueurs. Félicitations à eux. Maintenant, il faut attendre. Nous avons trois points et il y a d'autres matchs qui vont se jouer. Espérons que cela se passera bien pour le Sénégal.’’

LOUIS GEORGES DIATTA