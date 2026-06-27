Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé jeudi à l'inauguration d'un ouvrage hydraulique à Fass Gossas, plus connu sous l'appellation de "Fass Beurigo" du fait des difficultés liées au manque d'eau qui a frappé pendant plusieurs années cette localité de Kaolack. Plus de vingt-trois mille personnes seront touchées par cette infrastructure hydraulique.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé à la mise en service d'un important ouvrage hydraulique à Fass Gossas. Un forage, dit-il, que les populations ont, pendant des années, réclamé et qui a été réalisé grâce aux engagements pris lors de son déplacement et aussi grâce à toutes les diligences de nos différents services en relation avec les partenaires chinois.

D'après lui, ce moment est un moment important, car le chef de l'État, Bassirou Diomaye, a élevé l'accès à l'eau et à l'assainissement au rang de priorité du gouvernement. Et c'est pour cette raison, précise-t-il, que des instructions très claires ont été données de ne ménager aucun effort pour que, partout dans le pays où le besoin est exprimé ou des contraintes identifiées dans le vécu des Sénégalais, l'on fasse preuve de diligence et d'efficacité pour apporter des solutions idoines dans les délais les plus courts possibles.

Et justement, selon le ministre de l'Hydraulique, l'année dernière, suite au lancement de cet important projet, qui est le projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural de la phase 2, les travaux ont été accélérés et toutes les localités où il fallait réaliser des ouvrages identifiées. C'est dans ce sens, ajoute M. Dièye, conscient de l'attente à Fass Barigo, que ce projet a été inscrit dans les priorités de l'action du ministère de l'Hydraulique, pour réaliser cet ouvrage.

Pour ce qui est de l'ouvrage de Fass Gossas, il dit espérer que les réalisations du gouvernement sénégalais feront que le manque d'eau sera un vieux souvenir. Il a rappelé que cette localité, plus connue sous le nom de Fass Beurigo, a hérité de ce surnom grâce aux difficultés qu'elle a rencontrées par le passé pour l'accès à l'eau potable. Satisfait de cette réalisation, le ministre estime que Fass Beurigo devrait désormais s'appeler "Fass Robinet" ou "Fass Ndox mu neex". De plus, il a rassuré que son équipe ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

En effet, "nous avons donné des instructions à l'OFOR et à la commune de prendre toutes les dispositions pour réaliser les extensions de réseau nécessaires", parce que, selon lui, cet ouvrage permet d'alimenter 23 mille Sénégalais basés à Gossas et, jusqu'en 2050, l'ouvrage va continuer à servir les habitants en fournissant de l'eau potable. "Cela répond à la vision du président de la République de construire des ouvrages qui vont durer et régler les problèmes ponctuels de manque d'eau", a-t-il souligné.

Dans le cadre de cette mise en service, une visite des chantiers du même type d'ouvrage dans la localité de Sessène a été effectuée, selon ses dires. Des ouvrages qui vont alimenter des zones comme les îles du Saloum. À travers cette réalisation, à l'en croire, plus de 87 mille personnes seront touchées, avec une perspective d'évolution jusqu'en 2050.

À Gandiaye, Cheikh Tidiane Dièye a affirmé qu'il s'y est rendu pour inaugurer un ouvrage de plus de 350 mètres de profondeur qui permet de couvrir les besoins de 13 mille de nos concitoyens dans cette zone et, jusqu'en 2050, cet ouvrage hydraulique va continuer à assurer l'approvisionnement en eau potable de ces populations.

Bachir KANE