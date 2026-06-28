Marcos Diatta, un infirmier militaire, et Sékou Seydi, un conducteur de moto Jakarta, ont été arrêtés en possession de faux billets de banque estimés à 1 milliard 089 millions 770 mille francs CFA. Jugés le 17 juin dernier, le verdict a été rendu ce mercredi 24 juin par le tribunal de grande instance de Kolda.

Entre explosion des saisies, démocratisation du crack et montée des drogues de synthèse, la région de Kolda est devenue à la fois zone de transit et marché de consommation. L’arrestation de Marcos Diatta, un infirmier militaire, et Sékou Seydi, un conducteur de moto Jakarta, tous deux bissau-guinéens, en est une parfaite illustration.

Hier, ils ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs, de contrebande et de faux monnayage, et condamnés chacun à 2 ans de prison ferme. En plus de la peine, chacun doit payer une amende de 5 millions de francs CFA au trésor public.

Ils ont été interpellés le 14 mai dernier à Kitim, un village de la commune de Niagha dans la région de Sédhiou par les agents de la douane du poste de Nianaw, département de Vélingara. Marcos Diatta et Sékou Seydi avaient en leur possession un sac à dos contenant de faux billets de banque estimés à 1 milliard 089 millions 770 mille francs CFA, répartis comme suit : 1 900 coupures de billets noirs de cent dollars américains et 3 000 coupures de billets noirs de 500 euros.

Le lendemain, lors de perquisitions menées dans la commune de Salikégné par la Brigade de Kolda avec le soutien de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention, une somme de 500 000 francs CFA en faux billets, principalement des coupures de 500 francs, a été saisie. Deux autres individus ont été arrêtés, dont l’un était recherché pour diffusion de données à caractère personnel.

Devant la barre du tribunal de grande instance de Kolda, Marcos Diatta avait reconnu les faits, le mercredi 17 juin dernier. Par contre, Sékou Seydi avait nié toute implication dans cette opération de lavage des billets noirs.

Au regard de la gravité des faits et de la quantité de faux billets de banque saisis, le procureur avait requis 2 ans d’emprisonnement ferme contre les deux prévenus. Ce réquisitoire a été suivi par le tribunal de grande instance de Kolda qui a rendu son verdict ce mercredi 24 juin.

NFALY MANSALY