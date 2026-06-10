Les réformes éducatives engagées ces deux dernières années témoignent d'une volonté réelle d'améliorer les performances du système. La Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Education ( NITHÉ ), la révision des curricula, le développement du numérique éducatif ou encore l'expérimentation des écoles " Nation-Armée " traduisent une recherche d'innovation et d'adaptation aux nouveaux défis. Toutefois, ces initiatives demeurent pour l'essentiel sectorielles et ne remettent pas fondamentalement en cause les déséquilibres structurels qui affectent le système depuis plusieurs décennies. Les difficultés liées à la qualité et à l'environnement des apprentissages, à la gouvernance, à l'évaluation et à l'orientation des élèves, à la faiblesse de la formation professionnelle, au déficit d'encadrement pédagogique ou encore à l'articulation insuffisante entre les différents sous-secteurs persistent. Dès lors, l'enjeu n'est plus seulement d'accumuler des réformes, mais de porter une vision globale capable de transformer l'ensemble du continuum éducatif dans une logique de cohérence, d'efficacité et de développement du capital humain.

L'avenir du Sénégal dépend moins de l'abondance de ses ressources naturelles que de sa capacité à former, qualifier et mobiliser son capital humain. Dans un contexte marqué par une forte croissance démographique, des ressources publiques limitées et des mutations technologiques accélérées, l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur doivent être pensés comme les composantes d'un même système au service du développement national.

Malgré les progrès réalisés dans l'accès à la scolarisation, le système éducatif sénégalais est confronté à des défis structurels majeurs. Les effectifs pléthoriques, la persistance des abris provisoires, l'insuffisance du matériel pédagogique et didactique, le déficit d'enseignants — particulièrement en mathématiques, sciences et technologies — ainsi que la faiblesse des infrastructures de base affectent la qualité des apprentissages. Dans beaucoup d'écoles élémentaires et d'établissements scolaires, les conditions minimales d'enseignement restent insuffisamment réunies : accès à l'eau, à l'électricité, aux blocs sanitaires, aux bibliothèques, aux laboratoires, aux espaces sportifs, aux jardins pédagogiques ou aux cantines scolaires.

Au-delà des contraintes matérielles, le système souffre également de déséquilibres pédagogiques et institutionnels. La prédominance de l'enseignement général, la faible valorisation de la formation professionnelle, les ruptures entre les cycles, les difficultés d'application de l'approche par les compétences, les grèves récurrentes ainsi que l'insuffisance du suivi pédagogique limitent l'efficacité globale du système.

Par ailleurs, la coexistence insuffisamment articulée entre l'enseignement formel et l'éducation non formelle ne permet pas encore de garantir une prise en charge cohérente de tous les apprenants, tandis que de nombreux enfants se trouvent encore hors de tout dispositif éducatif structuré.

Face à ces défis, une réforme systémique s'impose. Celle-ci devrait s'appuyer sur une vision intégrée du continuum éducatif allant du préscolaire à l'université en passant par le cycle fondamental, la formation professionnelle et l'éducation non formelle. L'objectif est de construire un système capable de former des citoyens responsables, des travailleurs qualifiés, des entrepreneurs innovants et des intellectuels engagés dans le développement du pays.

Le cycle fondamental devrait être recentré sur la maîtrise effective des compétences essentielles : lire, écrire, communiquer, raisonner, calculer, utiliser les outils numériques et résoudre des problèmes. Une attention particulière doit être accordée aux mathématiques, aux sciences, aux technologies et à la culture numérique qui constituent aujourd'hui les principaux leviers de compétitivité des nations. L'amélioration des performances dans ces disciplines passe nécessairement par un recrutement accru d'enseignants spécialisés, une formation continue de qualité et un accompagnement pédagogique régulier.

La question des infrastructures scolaires mérite également une approche plus rationnelle et plus équitable. Chaque établissement devrait progressivement disposer d'un paquet minimum de services éducatifs comprenant des salles de classe fonctionnelles, l'eau, l'électricité, des blocs sanitaires, une clôture, un espace sportif, une bibliothèque, un laboratoire simplifié, un jardin scolaire et, selon les besoins, une cantine. Dans un contexte de ressources contraintes, la priorité devrait être accordée à la réhabilitation, à l'entretien et à l'équipement des infrastructures existantes.

La formation professionnelle doit être renforcée comme axe stratégique de la politique éducative nationale. Trop longtemps considérée comme une voie secondaire, elle devrait être repositionnée comme une filière d'excellence répondant aux besoins de l'économie nationale. Une meilleure répartition territoriale des centres de formation, adossée aux potentialités économiques locales — agriculture, élevage, pêche, bâtiment, industrie, artisanat, énergie, numérique ou transformation agroalimentaire — permettrait de renforcer l'employabilité des jeunes et de soutenir le développement des territoires.

L'intégration progressive et poussée des daaras modernes, des écoles franco-arabes, de l'alphabétisation dans un cadre national plus cohérent constitue également une nécessité. L'enjeu est moins l'uniformisation des parcours que la garantie, pour chaque enfant et chaque apprenant, d'un socle commun de compétences et de passerelles vers les différents niveaux de formation.

L'enseignement supérieur doit quant à lui évoluer vers une université davantage orientée vers la production de compétences, la recherche appliquée, l'innovation et le service à la communauté. Les formations et les recherches devraient être prioritairement alignées sur les besoins stratégiques du pays dans les domaines de l'agriculture, de la santé, du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de l'environnement, de l'industrie et de la transformation des ressources locales. L'université gagnerait ainsi à devenir un acteur central de la souveraineté scientifique, technologique et économique du Sénégal.

Une telle transformation suppose une réforme profonde de la gouvernance éducative. La fragmentation actuelle des responsabilités entre plusieurs départements ministériels limite souvent la cohérence des politiques publiques. Le Sénégal gagnerait à évoluer vers un grand ministère du Capital humain, de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche couvrant l'ensemble du continuum éducatif, du préscolaire à l'université. L'enseignement fondamental, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur pourraient être coordonnés par des secrétaires d'État, ministres délégués ou directions générales spécialisées, tout en s'inscrivant dans une stratégie nationale unique.

Cette intégration devrait s'accompagner d'une déconcentration et d'une décentralisation renforcées. Les inspections d'Académie et les Inspections de l'Education et de la Formation devraient disposer davantage de moyens humains, financiers et logistiques leur permettant d'assurer pleinement leurs missions de pilotage, de suivi, d'évaluation et d'accompagnement. Les collectivités territoriales pourraient être davantage impliquées dans la gestion des infrastructures, le développement de la formation professionnelle et le soutien aux projets éducatifs locaux, tandis que l'État central se concentrerait sur les fonctions stratégiques de régulation, de planification et d'évaluation.

La gouvernance éducative gagnerait également à s'appuyer davantage sur une culture de résultats. Les contrats de performance expérimentés dans les écoles et les établissements scolaires avaient introduit une logique de responsabilisation et d'amélioration continue des apprentissages, tandis que les districts pédagogiques visaient à rapprocher l'encadrement pédagogique des écoles. Ces dispositifs, progressivement négligés ou abandonnés, mériteraient d'être réhabilités, simplifiés et adaptés afin de renforcer le pilotage de proximité et la redevabilité des acteurs.La qualité d'un système éducatif dépend moins de la multiplication des réformes que de sa capacité à assurer leur continuité et leur suivi.

Le moyen-secondaire constitue aujourd'hui l'un des maillons les plus fragiles du système. L'augmentation des effectifs d'élèves, d'enseignants et d'établissements n'a pas été accompagnée d'un renforcement proportionnel des corps d'encadrement. Les inspecteurs de spécialité sont insuffisants dans plusieurs disciplines, les fonctions liées à la vie scolaire, à l'orientation scolaire, au suivi éducatif, social et médical restent sous-développées, et les professeurs bénéficient souvent d'un accompagnement pédagogique limité. Les visites de classes, les activités de conseil pédagogique et la formation continue devraient être renforcés afin d'installer une véritable culture de qualité et d'amélioration permanente des pratiques d'enseignement. L'inspection moderne ne doit pas être perçue comme un simple instrument de contrôle administratif, mais comme un levier de développement professionnel et d'amélioration des apprentissages.

Les établissements scolaires, centres de formation et universités pourraient bénéficier d'une autonomie progressive encadrée par des contrats d'objectifs portant sur la qualité des apprentissages, l'insertion professionnelle et l'innovation. La participation des communautés, du secteur privé, des partenaires en éducation et de la diaspora devrait être renforcée afin de diversifier les financements et de rapprocher davantage l'éducation des réalités économiques et sociales.

La transformation du système éducatif doit s'appuyer sur une vision culturelle et citoyenne. Les langues nationales ont vocation à jouer un rôle accru dans les premiers apprentissages, l'alphabétisation et la vulgarisation scientifique. L'éducation ne doit pas seulement former des travailleurs compétents mais aussi des citoyens responsables, capables de discernement, de créativité et d'engagement au service de l'intérêt général.

En définitive, la refondation du système éducatif sénégalais exige ainsi une approche globale articulant cycle fondamental, enseignement secondaire, formation professionnelle et université dans une même logique de développement du capital humain. Dans un monde fondé sur la connaissance, la technologie et l'innovation, la richesse première d'une nation reste la qualité de ses ressources humaines.

Mamadou Lamine Ly, Inspecteur de l'Education nationale à la retraite