La défense du Sénégal a concédé deux buts face aux Pays-Bas (0-2), pour sa première sortie en Coupe du monde 2022. Les Lions devront très vite retrouver leur solidité défensive qui faisait leur force, pour espérer aller loin dans cette compétition.

Le Sénégal a raté son entrée à la Coupe du monde, au Qatar. Les champions d’Afrique ont été défaits, ce lundi, par les Pays-Bas sur le score de deux buts à zéro, à l’Al Thumama Stadium de Doha. La bande à Kalidou Koulibaly venait de mettre fin à la série de deux victoires (1-0 contre la France, en 2002, et 2-1 face à la Pologne, en 2018) des Lions en match d’entrée à une phase finale de Mondial de football. Au-delà du résultat, c’est le score qui interpelle. Le Sénégal a pris deux buts en une seule rencontre, ce qui n’est pas arrivé depuis quatre ans lors du nul (2-2) contre Madagascar en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019. Le Sénégal avait été tenu en échec par les Barea, le 9 septembre 2018 au stade Mahamasina à Antananarivo. Moussa Konaté (27e) et Keïta Diao Baldé (62e) avaient inscrit les buts sénégalais.

Cette défaite des Lions a été concédée, certes, face à l’une des meilleures attaques d’Europe et du monde (Les Pays-Bas 8es au classement Fifa), mais ce chiffre devrait susciter quelques inquiétudes, néanmoins. Le Sénégal doit sa médaille d’or à la Can à sa solidité défensive, notamment. En sept rencontres, la défense sénégalaise n’a concédé que deux buts, faisant d’elle l’une des meilleures de la compétition avec celle de l’Égypte (2 buts encaissés).

Face aux Oranjes, l’arrière-garde du Sénégal a résisté pendant plus de quatre-vingts minutes avant de céder et prendre deux buts en l’espace de quinze minutes (84e et 99e). ‘’Abdou Diallo était bon défensivement, mais il n’avait pas la possibilité d’apporter offensivement, du fait qu’il était tellement ciblé par Dumfries qui est un piston virevoltant. Il y avait sur lui également De Jong et De Ligt qui venaient sur le côté gauche pour appuyer le piston droit hollandais. Sabaly était plus à l’aise sur le plan offensif, mais tout son apport n’a pas était concrétisé en haut où il n’avait pas la possibilité de mettre le ballon où il le voulait’’, a analysé Abdoulaye Bâr Diouf.

Si, dans l’ensemble, la défense s’est bien comportée, notamment sur les ailes, l’axe central de l’équipe ne l’était pas tout autant. Selon Bâr Diouf, Pape Abdou Cissé a été le ‘’maillon faible’’ à ce poste. ‘’L’axe central a éprouvé des difficultés à cause de Pape Abdou Cissé. Il était nerveux, pas serein et son apport qui n’était pas à la hauteur a déstabilisé Kalidou Koulibaly et même Édouard Mendy’’. L’ancien défenseur de l’AS Pikine a été fautif d’un mauvais placement, lors du premier but des Hollandais. Pour le consultant de football, le défenseur central de l’Olympiakos a ‘’fait du navétane’’.

Sa mauvaise prestation, a-t-il soutenu, ‘’a fait souffrir’’ l’équipe. ‘’Heureusement que la présence de Cheikhou Kouyaté a atténué son mauvais match. Avec la sortie de Cheikhou, l’axe central a cédé et on a pris les deux buts’’.

L’apport défensif nul de Krépin et Ismaïla

Face aux Pays-Bas, l’équipe sénégalaise a réussi à contenir la force offensive des hommes Louis Van Gaal grâce à un pressing haut. Avec Idrissa Gana Guèye placé devant le duo Nampalys Mendy - Cheikhou Kouyaté et Boulaye Dia au pressing, les Lions ont coupé la courroie de transmission entre la défense et le milieu, notamment De Jong, le maitre à jouer de l’équipe néerlandaise. Même s’il n’a pas marqué, Boulaye a été présent par ses efforts défensifs. Ce qui n’a pas été le cas de ses compères de l’attaque.

De l’avis de l’agent de joueurs, l’apport défensif des deux joueurs de côté est quasi nul. C’est d’ailleurs, a-t-il dit, ce manque d’investissement de Krépin Diatta et d’Ismaïla Sarr dans les tâches défensives qui a poussé Kouyaté à la débauche d’énergie. ‘’Les attaquants n’ont rien apporté sur le jeu défensif. C’est pourquoi on a vu Cheikhou Kouyaté qui n’a pas pu terminer ce match, parce qu’il était déjà KO avant sa blessure. On a vu les difficultés qu’Abdou Diallo a eues sur le côté gauche. Il n’a pas été aidé et Dumfries et Matthijs De Ligt avaient ciblé son côté. Seul Boulaye Dia cherchait à venir appuyer, mais le reste, ils n’ont pas pu jouer un rôle défensif’’.

Jakobs bienvenu à gauche, Abdou Cissé doit mieux faire

Aligné à gauche de la défense sénégalaise, Abdou Diallo a eu quelques difficultés face au défi physique que lui a lancé Denzel Dumfries. À force de subir les assauts orange, le défenseur de Leipzig a fini par se faire mal. Il a cédé sa place à Ismaïl Jakobs (62e). L’ancien sociétaire du Paris Saint-Germain devrait même manquer le match face au pays organisateur. Son forfait annoncé va entrainer une recomposition dans la défense. Mais à quel degré, surtout après la prestation en demi-teinte de Pape Abdou Cissé ?

Le latéral gauche de l’AS Monaco, qui a fait sa première apparition en Coupe du monde, deux mois après sa première convocation en sélection nationale, a réussi son baptême du feu. Le jeune Germano-Sénégalais de 23 ans a tenu tête au robuste piston hollandais Dumfries. ‘’Il a pu apporter quelque chose, malgré ses soucis administratifs et démarrer une Coupe du monde dans un tel match à son âge. Il a été percutant et a bien défendu. J’ai bien apprécié ses prestations pour ses débuts. À l’avenir, on verra qu’il sera incontournable dans cette équipe. C’est un espoir pour le football sénégalais’’, a apprécié Abdoulaye Bâr Diouf.

L’ancien défenseur de Cologne est donc bien parti pour être titulaire à gauche de la défense pour la prochaine sortie contre le Qatar, ce vendredi, avec la blessure d’Abdou Diallo.

Le forfait de Diallo devrait également faire les affaires de Pape Abdou Cissé, surtout avec la blessure de Kouyaté, qui aurait pu être un concurrent à ce poste. Malgré sa prestation insatisfaisante, il devrait revenir dans l’axe en compagnie de Kalidou Koulibaly. ‘’S’il parvient à retrouver sa tranquillité, on pourra retrouver une défense compacte contre le Qatar qui n’est pas tranchant. Je n’ai pas tellement peur contre l’équipe qatarie’’, a rassuré Bâr Diouf.

Le Sénégal a accusé un retard de deux buts au moment où son concurrent direct à la qualification, l’Équateur, compte déjà trois points avec deux buts inscrits, à la suite de sa victoire (2-0) face au Qatar.

Aliou Cissé et ses hommes ont donc intérêt à retrouver très vite leur solidité défensive, s’ils veulent faire un long séjour à Doha.

LOUIS GEORGES DIATTA